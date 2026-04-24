Este es el cuadro sugerido del 5y6 del domingo en La Rinconada

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El óvalo de Coche se viste de gala este domingo para el cierre del primer meeting del año. La reunión número 18 de la temporada despierta una expectativa especial entre los aficionados, pues la jornada determinará a los campeones del primer ciclo estadístico. El programa incluye la prestigiosa Copa "Negresco", competencia que engalana el ciclo del 5y6 nacional y promete emociones de principio a fin.

Con un total de 10 pruebas en el programa oficial, el foco de atención se centra en el 5y6 Nacional, el juego que semana tras semana moviliza a todo un país en busca de dividendos que transforman vidas.

Análisis de campo: El respaldo de la información

El equipo de Meridiano Web, fiel a su compromiso con los seguidores del deporte de los reyes, presenta una estructura de juego basada en el rigor y el estudio técnico. Esta orientación no es producto del azar; surge del análisis de los reportes de pista, el seguimiento de los "traqueos" matutinos y la evaluación de las condiciones físicas de cada ejemplar. Nuestro objetivo es claro: ofrecer una herramienta útil para que el apostador refuerce sus propias selecciones y logre el éxito en las taquillas.

Copa “Negresco” como carta principal

La jornada dominical presenta un evento selectivo de jerarquía. La Copa "Negresco" surge como una prueba determinante para el pool, ubicada estratégicamente en la quinta válida del programa.

En este compromiso, figuras de la talla de Princesa Fina la única yegua de la carrera y El Relámpago concentran la atención inicial; sin embargo, la inscripción de ejemplares como Colossus y Gloriossus añade una variable de riesgo capaz de elevar los dividendos. La estructura de nuestro cuadro sugerido establece un equilibrio entre la lógica de los favoritos y los posibles "golpes" que definen la esencia del 5y6. la carrera

Horarios y plataforma de sellado

La acción en el óvalo de La Rinconada inicia a la 01:30 pm. Sin embargo, para aquellos que prefieren la seguridad y rapidez del sistema digital, la plataforma MeridianoBet ofrece todas las facilidades para realizar el sellado desde la comodidad del hogar.

Es vital recordar que la precisión en la selección de los ejemplares es solo la mitad del trabajo; la otra mitad reside en el uso de información verificada como la que proporcionan los expertos del Bloque de Armas.

Sugerencia de Cuadro (La Rinconada - Domingo 26 de abril)

A continuación, presentamos la propuesta económica para esta jornada, diseñada para cubrir los puntos críticos y buscar los seis aciertos:

1ra Válida (5ta carrera): (4) - (5) – (6) - (7)

(4) - (5) – (6) - (7) 2da Válida (6ta carrera): (2) - (5) – (9) – (10)

(2) - (5) – (9) – (10) 3ra Válida (7ma carrera): (6) - (8) - (9)

(6) - (8) - (9) 4ta Válida (8va carrera): (4) Línea Directa.

5ta Válida (9na carrera): (4) - (8) - (10)

(4) - (8) - (10) 6ta Válida (10ma carrera): (3) - (9) – (10) – (11)

Se les recuerda que el factor multiplicador es por (20) lo que resulta que este cuadro tiene un valor a cancelar de Bs 11.520.