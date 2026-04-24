Inversión de lujo en el óvalo: El "poquito para bastante" que destaca Meridiano Web en la R17

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El óvalo de La Rinconada presenta este sábado 25 de abril, la reunión 17, por tanto, el sonido del clarín marcará el inicio de una cartelera de diez competencias de alto nivel. El espectáculo central acapara la atención del público aficionado: La edición 105 del Clásico Internacional Presidente de la República (GI) y el Clásico Blondy (GIII).

La sexta válida será el cierre de la mencionada reunión y por tanto el cierre de la jornada del 5y6 Nacional reservada para yeguas nacionales e importadas de tres años, debutantes o no ganadoras para el trayecto de 1.100 metros, con la hora de partida para la 4:45 de la tarde.

La Rinconada: Debutante 5y6 R17 Datos Hípicos

De un total de 10 competidoras inscritas se encuentra Luminocity (número 1), pues hará su debut en esta carrera de los acumulados con el jinete aprendiz Oliver Medina sobre los estribos y la presentación de Germán Rojas para los colores del Stud Excelso.

De pelaje alazana, la potra es una hija de Lead Astray en Aria por Camberra, nacida y criada en el Haras Luisiana, por lo que en está ocasión debutará con el número 1 en la gualdrapa.

Ajuste para ganar su estreno: La Rinconada

El día jueves 23 de abril la debutante Luminocity ajustó 56’’1 para 800 metros, en silla, al tiro, cargó adentro de la partida, contenida, con remate de 13’’4, informado por la hoja de ajuste de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

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