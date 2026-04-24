Este es el cuadro sugerido del 5y6 del sábado en La Rinconada

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El fervor por el deporte de los reyes alcanza su punto máximo este fin de semana en el óvalo de Coche. La afición tiene una cita este sábado con la reunión número 17 del año, jornada que el Instituto Nacional de Hipódromos reprogramó tras los recientes ataques cibernéticos contra el sistema. El programa destaca por la paridad en cada una de las pruebas y la presencia de dos eventos selectivos de alto nivel, factores que garantizan un espectáculo de calidad gracias a la selecta nómina de ejemplares inscritos.

La Rinconada: Cuadro para jugar el 5y6 en la reunión 17

Con un total de 10 pruebas en el programa oficial, el foco de atención se centra en el 5y6 Nacional, el juego que semana tras semana moviliza a todo un país en busca de dividendos que transforman vidas.

El equipo de Meridiano Web, fiel a su compromiso con los seguidores del deporte de los reyes, presenta una estructura de juego basada en el rigor y el estudio técnico. Esta orientación no es producto del azar; surge del análisis de los reportes de pista, el seguimiento de los "traqueos" matutinos y la evaluación de las condiciones físicas de cada ejemplar. Nuestro objetivo es claro: ofrecer una herramienta útil para que el apostador refuerce sus propias selecciones y logre el éxito en las taquillas.

Clásicos en el 5y6

En la cuarta de las válidas del 5y6 nacional se correrá una nueva edición del Clásico Blondy GIII en recorrido de 2.100 metros para yeguas maduras donde participarán nueve hembras maduras y luego se realizará la prueba más importante de la jornada con el clásico de más antigüedad del turf nacional, donde los importados Preposition (USA), Lured Away (USA) y Gran Yaco (USA), parten como base fija de la llave para el cuadro dominical.

La acción en el óvalo de La Rinconada inicia a la 01:00 pm. Sin embargo, para aquellos que prefieren la seguridad y rapidez del sistema digital, la plataforma MeridianoBet ofrece todas las facilidades para realizar el sellado desde la comodidad del hogar.

Es vital recordar que la precisión en la selección de los ejemplares es solo la mitad del trabajo; la otra mitad reside en el uso de información verificada como la que proporcionan los expertos del Bloque de Armas.

Sugerencia de Cuadro (La Rinconada - Sábado 25 de abril)

A continuación, presentamos la propuesta económica para esta jornada, diseñada para cubrir los puntos críticos y buscar los seis aciertos:

1 válida: (7) - (3) - (5).

2 válida: (3) – (4) – (7) – (9).

3 válida: (4). linea Directa

4 válida: (1) – (3) – (6) – (8).

5 válida: (1) – (4) – (8)

6 válida: (1) – (4) – (6)

Se les recuerda que el factor multiplicador es por (20) lo que resulta que este cuadro tiene un valor a cancelar de Bs 8.640.