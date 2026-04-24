La Rinconada: Datos de Última Hora para el 26-04-2026

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El Hipódromo La Rinconada abre sus puertas este domingo para celebrar la reunión número 18 del año. El programa marca el final del primer meeting de carreras y consta de 10 competencias de alto nivel. Entre los eventos más destacados figura la Copa "Negresco", la cual formará parte del ciclo del 5y6 nacional. En esta oportunidad, el popular juego de azar inicia en la quinta prueba de la tarde, con hora de partida fijada para las 2:40 pm.

Precisamente, el foco de atención se trasladará luego al 5y6 nacional, sistema de apuestas que comenzará en la quinta carrera y que, por la paridad de sus lotes, asegura una jornada de alta intensidad y atractivos premios.

Este domingo 26 de abril juega y gana con el 5y6 en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 2:40 pm, con seis apasionantes carreras donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera y sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias. ¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!

Gaceta Hípica: Datos gratis La Rinconada 5y6 Nacional

Cada carrera es una nueva posibilidad de ganar, y con MeridianoBet, la experiencia se eleva al máximo nivel. Aprovecha los datos recopilados por nuestro equipo, desde el rendimiento de los caballos hasta las condiciones de la pista, y convierte tus apuestas en decisiones informadas. Ya sea que apoyes a los grandes favoritos o confíes en los tajos, este domingo en La Rinconada promete momentos inolvidables. ¡Haz tu jugada ahora, sigue las carreras en vivo y descubre si la fortuna está de tu lado para alzarte con el millonario premio del 5y6!

Hipismo Meridiano - Fijos Buen dividendo

Linda Estefanía (10) - Reina Fabricia (6) - Queen Visión (4). Feedstock (6) - El Pequeño José (3) - Cardano (2). Queen Of Dragons (9) - Uptown Leca (USA) (2) - Pastoreña (8). El Gran Barlovento (5) - Zio Mo (9) - Papa Stefano (6) Base Armador (4) - My Robbing Mate (7) - El Gran Mario (5). More Than Galileo (USA) (5) - Maromero (USA) (2) - Inmenssus (9). Perijanera (8) - Belaia (6) - Queen Victoria (9). Valeria Time (4) - My Believer Mate (9) - Nefertari (8). Princesa Fina (10) - Gloriossus (8) - Gran Alabama (1). Dance To Remember (USA) (11) - Torrestrella (USA) (10) - Kate And Me (3).

Linea: Base Armador (4)

Dato: Gloriossus (8).

Buen Dividendo: Valeria Time (4).