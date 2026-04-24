No olvides este ajuste: El cambio de monta que transformará a una sorpresa de Gaceta Hípica en la clave para el 5y6 de la R18

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Este domingo 26 de abril finaliza el primer meeting con la décima octava reunión de la temporada 2026, la cual contará con la cartelera de 10 llamados a la pista que incluye la Copa Negresco.

La carrera inicial será a la 1:30 de la tarde mientras que el tradicional 5y6 Nacional será a partir de las 3:10 de la tarde.

La octava carrera, cuarta válida para le juego de las mayorías es para el lote de yeguas nacionales e importadas de cinco años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.400 metros y será el inicio de la triple apuesta cuyo premio adicional a repartir es de $25.350.

La Rinconada: Una Sorpresa Gaceta Hípica 5y6 Datos Hípicos

Dentro de la nomina se encuentra inscrita My Believer Mate (número 9), será montada por Jaime Lugo Jr., preparada por Noel Kucich, pues reaparece luego de 42 días sin correr.

La pupila del Stud Azatlan, se perfila como la segunda favorita y una sorpresa para Gaceta Hípica. En su última carrera y con la mala partida que tuvo, la hija de Majesto en My Favorite Gift fue capaz de arribar quinta a 7 1/4 de la ganadora Canela Time.

Mejor ajuste para ganar: La Rinconada

Este jueves 23 de abril en la pista caraqueña My Believer Mate galopó dos vueltas, en pelo con el jinete Benito Salas en el sillín.

Favoritas de la carrera: Yeguas