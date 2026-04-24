Observa esto: Entérate del ejemplar que marcó el mejor ajuste y no lo puedes dejar fuera de tus marcas para la R18

Suscríbete a nuestros canales

La reunión 17 se desarrolla este sábado 25 de abril, en el hipódromo La Rinconada, por lo que la afición disfrutará de una cartelera de 10 carreras entre ellas dos pruebas selectivas: Clásico Internacional Presidenta de la República (GI) en distancia de 2.400 metros y Clásico Blondy (GIII) para el recorrido de 2.100 metros.

Caballos: Ciclo No Válido R17 La Rinconada Datos hípicos

Dentro de la programación se correrá la segunda competencia, para le lote de caballo nacionales e importados de tres años debutantes o no ganadores, para el trayecto de 1.500 metros, pautada para la 1:25 de la tarde.

El potro Magneto (número 1) es uno de los participantes para esta prueba del ciclo no válido, con la monta de Francisco Quevedo bajo el entrenamiento de Riccardo D’Angelo.

Con dos segundos en lo que va de este año, el tordillo se postula como el primer favorito de Gaceta Hípica y en su última actuación pública precisamente llegó segundo a 2 1/4 cuerpos de Pedro Antonio.

Ajuste extraordinario: La Rinconada

Este miércoles 22 de abril, el tordillo Magneto ajustó 50’’4 para 800 metros, en pelo cargó afuera en la partida, contenido, con un remate de 12 segundos exactos.

Favoritos de la carrera: Ejemplares