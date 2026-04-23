¡No lo peles! Uno de los mejores ajustes del miércoles es un batacazo para este domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este jueves, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) difundió a través de sus plataformas digitales la lista oficial de ajustes correspondientes a los días miércoles y jueves. Este reporte, de vital importancia para los pronosticadores, detalla las condiciones de los purasangres que participarán en la doble cartelera programada para este fin de semana en el óvalo de Coche.

Dentro de las informaciones suministradas por la División de Tomatiempos del INH, destaca un ejercicio realizado la mañana del miércoles 22 de abril. Se trata del trabajo de Neigh Sayer, ejemplar importado que entrena Carlos Luis Uzcátegui. El zaino de cuatro años, defensor de las sedas del Stud "Big Valdi", registró uno de los mejores desplazamientos de la jornada matutina con miras a su compromiso de este domingo 26 de abril.

Un cambio de imagen bajo la lupa

Neigh Sayer participará en la cuarta carrera dominical, competencia que marca el inicio del juego del Loto Hípico en la reunión número 18. Para este compromiso, el profesional Carlos Luis Uzcátegui aplicó cambios considerables en los implementos del ejemplar: el purasangre saltará a la pista con casquillos correctivos (CC), martingala (M) y lengua amarrada (LA).

A pesar de su discreta campaña de siete actuaciones sin victorias, el reporte de cancha sugiere una transformación radical. En su salida más reciente, el pasado 22 de marzo, el importado finalizó en la sexta posición a 20 cuerpos del ganador Silvery Speed, tras una mala partida que comprometió su desempeño desde los saltos iniciales. Sin embargo, para esta ocasión contará con los servicios del jockey aprendiz Winder Véliz, un factor que podría ser determinante en el hándicap.

Los cronómetros no mienten

La hoja de anotaciones de la División de Tomatiempos del INH refleja la calidad del ajuste realizado por el hijo de la hípica estadounidense. Con la monta de Álvaro Finol, Neigh Sayer (Usa) dejó los siguientes parciales: 17,4 31 43,2 (600MTS) (EP) 56,3 2P 70,4/ 86,3// Contenido y bien con remate de 12.2

Para esta ocasión el ejemplar no figura entre los favoritos de la Gaceta Hípica, la "Biblia del Hipismo". Esta ausencia en el radar de los pronosticadores principales, sumada a su excelente desempeño matutino, coloca a Neigh Sayer como un "mega batacazo" potencial capaz de sacudir las pizarras y ofrecer un dividendo astronómico en el inicio de las apuestas especiales.

Favoritos de la carrera: Ejemplares