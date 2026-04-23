Presta atención: Conoce al preparador que buscará su primera foto del año en el 5y6 de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 26 de abril, el hipódromo La Rinconada celebrará su décima octava reunión, evento que marcará de forma oficial el término del primer meeting de la temporada 2026. Tendrá un total de 10 competencias entre ellas, la prueba centra de la tarde: La Copa Negresco para ejemplares nacionales de cuatro y más años, hijos de sementales venezolanos, en distancia de 1.400 metros.

La jornada dominical servirá para consolidar los números finales de un trimestre lleno de competitividad. Entre los puntos más destacados de este cierre será la definición de los campeones (jinetes y entrenadores) de la estadística de este primer cuatrimestre del año.

Entrenador: Búsqueda Primera Victoria 5y6 R18 La Rinconada Datos Hípicos

La séptima carrera, tercera válida para el popular juego del 5y6 Nacional es para el lote de yeguas nacionales e importadas de cuatro años, no ganadoras y no figuradoras entre el segundo, tercer y cuarto lugar, del orden oficial de llegadas en sus tres últimas carreras, en distancia de 1.300 metros.

La nómina está conformada por nueve competidoras y precisamente se encuentra inscrita Queen Victoria (número 9), con la monta del jinete aprendiz Carlos Brito y presentada por Pedro Coronil, para el Stud Coro Coro.

En este año la cuatroañera lleva tres actuaciones sin conocer triunfo y podría ser la posible sorpresa para está válida.

Su última carrera tuvo tropiezos por lo que llegó octava a 25 cuerpos de la ganadora Dance To Remember (USA).

El preparador Coronil tiene una cita con el destino en la presente jornada de La Rinconada. Tras un inicio de temporada de intenso trabajo, el profesional buscará su primer triunfo del año, y para ello confía en el potencial de esta yegua, y así logrará romper el celofán.

La afición y los expertos seguirán de cerca este desempeño, pues el cruce entre Vacation y Gran Estefanía promete resultados de jerarquía en esta prueba dominical.