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La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°18

Esta es la información por consenso de los pronosticadores de las publicaciones más acertadas a nivel nacional para la orientación a la hora de sellar este domingo

Por

Meridiano

Jueves, 23 de abril de 2026 a las 04:00 pm
La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°18
Foto: David Urdaneta.
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El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

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¡El día domingo 26 de abril, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 03:10 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Base Armador 12
Dumpling 11
Prince of Success 4
El Gran Mario 1

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Maromero (USA) 12
More Than Galileo (USA) 9
Shaword (USA) 5
David Great Rock 3
Zadkiel 1

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Vida Zofia 11
Perijanera 8
Belaia 4
Queen Victoria 2
Brisa del Valle 1

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Nefertari 12
Valeria Time 8
Reina del Caribe 1
Seven Star 1

QUINTA VÁLIDA 

EJEMPLAR PUNTOS
Princesa Fina 12
El Relámpago 12
Parrillero  3
Colossus 3

SEXTA VÁLIDA 

EJEMPLAR PUNTOS
Dance To Remember (USA) 14
Employee of The Month (USA) 8
Torrestrella (USA) 4
Forever Beatriz 1
Grand D' Oro 1

 

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