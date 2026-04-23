La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°18

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El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

La Rinconada: Favoritos de la Cátedra de la reunión 18

¡El día domingo 26 de abril, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 03:10 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Base Armador 12 Dumpling 11 Prince of Success 4 El Gran Mario 1

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Maromero (USA) 12 More Than Galileo (USA) 9 Shaword (USA) 5 David Great Rock 3 Zadkiel 1

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Vida Zofia 11 Perijanera 8 Belaia 4 Queen Victoria 2 Brisa del Valle 1

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Nefertari 12 Valeria Time 8 Reina del Caribe 1 Seven Star 1

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Princesa Fina 12 El Relámpago 12 Parrillero 3 Colossus 3

SEXTA VÁLIDA