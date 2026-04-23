La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°18

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.
NOTAS RELACIONADAS
La Rinconada: Favoritos de la Cátedra de la reunión 18
¡El día domingo 26 de abril, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 03:10 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.
PRIMERA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Base Armador
|12
|Dumpling
|11
|Prince of Success
|4
|El Gran Mario
|1
SEGUNDA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Maromero (USA)
|12
|More Than Galileo (USA)
|9
|Shaword (USA)
|5
|David Great Rock
|3
|Zadkiel
|1
TERCERA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Vida Zofia
|11
|Perijanera
|8
|Belaia
|4
|Queen Victoria
|2
|Brisa del Valle
|1
CUARTA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Nefertari
|12
|Valeria Time
|8
|Reina del Caribe
|1
|Seven Star
|1
QUINTA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Princesa Fina
|12
|El Relámpago
|12
|Parrillero
|3
|Colossus
|3
SEXTA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Dance To Remember (USA)
|14
|Employee of The Month (USA)
|8
|Torrestrella (USA)
|4
|Forever Beatriz
|1
|Grand D' Oro
|1