5y6 La Rinconada: Entérate de la información clave para abrir la primera válida de la R18

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El calendario hípico venezolano alcanza un hito relevante este fin de semana. El domingo 26 de abril, el hipódromo La Rinconada bajará el telón del primer meeting de la temporada 2026 con la celebración de la reunión número 18.

La jornada dominical consta de un total de 10 competencias de primer nivel, diseñadas para satisfacer la exigencia de los apostadores y el público general.

El evento central de la tarde será la Copa Negresco, una selectiva que rinde tributo a uno de los ejemplares más emblemáticos de nuestra historia hípica. Esta carrera reúne a destacados ejemplares nacionales e importados de cuatro y más años, hijos de sementales venezolanos para una distancia que pondrá a prueba tanto la velocidad como la resistencia.

La Rinconada: Información corrida 5y6 Ejemplar Datos hípicos

La quinta carrera, corresponde la primera válida para el juego del 5y6 Nacional, es reservada para caballos nacionales e importados de siete y más años, ganadores de dos y tres carreras (a excepción de carreras de reclamo), para el recorrido de 1.300 metros.

Entre los participantes inscritos en la prueba válida es My Robbing Mate (número 11), con la monta del jinete Benito Salas y es preparado por Noel Kucich, en defensa para los colores del Stud Azatlán.

El castaño de siete años posee campaña de tres victorias para 24 presentaciones en el óvalo caraqueño, por lo buscará su primera victoria del año.

Sin embargo, en su última competencia pública efectuada el 05 de este mes arribó décimo a 25 cuerpos del ganador The Last Dance, para el tiro de 1.400 metros.

Este cuatroañero se ha consolidado como el "información más sonada" para está válida del juego de las mayorías y es una marca que es respaldada por su condición física.

Con una monta de confianza y un planteamiento de carrera que parece diseñado a su medida, My Robbing Mate es la base obligatoria para quienes buscan asegurar el éxito en el 5y6 Nacional.