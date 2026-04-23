Aldo Traversa: El preparador de los grandes dividendos revela su carta para el domingo en La Rinconada

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En el exigente universo del hipismo, el triunfo es el resultado de un esfuerzo diario y meticuloso. Conscientes del sacrificio que cada entrenador invierte para alcanzar el éxito, en Meridiano Web abrimos un espacio exclusivo para los protagonistas. Esta vez, el turno es para Aldo Traversa, un profesional que mantiene un enfoque absoluto en sus piezas y que ya dejó su huella este año con un hito estadístico.

Traversa es el responsable del dividendo más alto registrado en lo que va de cuatrimestre en La Rinconada. Aquella victoria de Sue Storm, que detuvo la pizarra con un pago de Bs. 21.330,70, aún resuena entre los aficionados. Para este domingo, el entrenador presenta dos cartas dentro del 5y6 nacional y compartió sus impresiones sobre cada una de ellas.

Giulia: ¿Un nuevo "batacazo"? La Rinconada

La primera carta de Traversa es Giulia, quien verá acción en la tercera válida (séptima carrera). El preparador no oculta su optimismo ante este compromiso: "Esta yegua participa en un lote donde debe desempeñarse con soltura. Su condición física actual es óptima, incluso superior a la de sus salidas previas. Tengo mucha fe en que mejore su rendimiento y logre decidir la carrera; mi recomendación es no dejarla fuera de sus combinaciones y acompañarla con Vida Zofia y Perijanera".

Nefertari: El momento de la verdad 5y6 nacional R18

En la cuarta válida, el establo de Traversa vuelve a la carga con Nefertari. La yegua, que será conducida por el aprendiz Samuel Yánez, llega tras escoltar a las ganadoras en sus dos actuaciones más recientes.

"Esta yegua se acerca cada vez más al triunfo y todo indica que este será su día. Se enfrenta a un lote muy similar al de sus últimas presentaciones, donde ya demostró una consistencia notable", afirmó Traversa. Pese a la presencia de rivales de cuidado, el entrenador mostró una confianza total: "Mi yegua me agrada para ganar y espero que esta vez no falle".

Con estos dos compromisos, Aldo Traversa apuesta a cerrar el primer meeting de la temporada con la misma efectividad que lo caracteriza, siempre en busca de los dividendos que sacuden los cuadros de la mayoría.