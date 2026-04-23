Benito Salas y My Robbing Mate: El binomio que busca dar la sorpresa en el 5y6 en La Rinconada

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En el competitivo universo del hipismo venezolano, la constancia suele ser el factor que inclina la balanza hacia el éxito. Benito Salas encarna esa figura del trabajador incansable que, a pesar de recibir oportunidades limitadas en la presente temporada, mantiene una fe inquebrantable en su talento. Cada mañana, desde muy temprano en la pista del Hipódromo La Rinconada, el látigo demuestra que la dedicación es su mejor carta de presentación. Su propósito es claro: aprovechar al máximo cada compromiso para ratificar su capacidad sobre el sillín.

La Rinconada: Benito Salas R18 Datos Hípicos

Para la jornada de este fin de semana, Salas deposita sus esperanzas en un ejemplar que conoce a la perfección. Se trata de My Robbing Mate, un castaño de siete años que figura en la nómina de la quinta carrera del domingo, prueba que marca el inicio del 5y6 nacional en un recorrido de 1.200 metros. El purasangre, identificado con el número 7 en su gualdrapa, es un hijo de Golden Spikes en Jordyn Macoma, con una trayectoria de 24 actuaciones y tres victorias en su historial.

Entrevista: Meridiano Web 5y6 nacional La Rinconada

Esta será la cuarta ocasión consecutiva en la que Salas asuma la conducción del pupilo de la cuadra, lo que evidencia una conexión sólida entre jinete y ejemplar. Durante la mañana de este jueves, en el óvalo de Coche, el profesional compartió sus impresiones con el equipo de Meridiano Web sobre lo que espera de esta importante monta.

“Buenos días para toda la afición hípica. A este caballo lo conozco muy bien. Estoy agradecido con su entrenador por la oportunidad y con su propietario, Julio Rodríguez, por mantener la confianza en mi trabajo y permitirme repetir la monta”, expresó Salas con seguridad.

El jinete analizó con optimismo el escenario que enfrentará en la primera válida: “Esta semana participamos en un lote bastante discreto. Estoy convencido de que, con un poco de suerte durante el desarrollo de la prueba, realizaremos una bonita carrera dentro del 5y6 nacional”.

Con este compromiso, Salas busca no solo un triunfo para su estadística personal, sino también brindar una satisfacción a quienes siguen de cerca su evolución profesional en el principal circuito hípico del país.