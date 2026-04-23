Todo lo que debes saber sobre El Pequeño José este domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La pasión por el hipismo nacional alcanza un nuevo punto de ebullición este fin de semana en el Hipódromo La Rinconada. Las jornadas del sábado 25 y domingo 26 de abril prometen emociones intensas, especialmente esta última fecha, que ofrece una cartelera de diez competencias de alto nivel. Entre los atractivos de la reunión número 18 destaca la disputa de una Copa en el marco del 5y6 nacional, cuyas puertas abrirán para el público a partir de la 1:30 p. m.

Un historial de condiciones sin concretar: La Rinconada

En medio de esta programación, surge una historia que captura la atención de los analistas: la participación de El Pequeño José. Este ejemplar, bajo la tutela del entrenador Juan Carlos De Abreu, se presenta como un caso atípico en el óvalo de Coche. A pesar de sus evidentes condiciones físicas, el purasangre aún no logra concretar su segunda victoria tras un historial de 16 actuaciones en la pista.

El recuerdo del último éxito: 1.300 metros

Su único triunfo en el recinto de ganadores se remonta al 25 de febrero de 2024. En aquella ocasión, bajo el entrenamiento de Ismael Martínez, el caballo cruzó la meta en el primer lugar con la conducción de José Alejandro Rivero, el popular “Camaguán”. Desde esa fecha, el esquivo segundo impacto se convirtió en una meta difícil de alcanzar para este hijo de la hípica nacional.

El reto del domingo: Peso y distancia

Su actuación más reciente, el pasado 22 de marzo, aumentó las expectativas de su establo. En una competencia de final electrizante, El Pequeño José ocupó el tercer lugar en una llegada de tres ejemplares que sentenció el caballo Barbarroja.

Para este nuevo compromiso dominical, la confianza del equipo recae una vez más en el jinete profesional Hemirxon Medina, quien repetirá la monta. En esta oportunidad, el ejemplar deberá soportar un hándicap de 53 kilos y afrontar un recorrido de 1.200 metros, tiro donde sus allegados esperan que despliegue todo su potencial.

Expectativa en la afición: R18 Domingo

La presencia de El Pequeño José en la jornada genera una gran expectativa entre los aficionados. Los seguidores del deporte de los reyes aguardan con interés el desenlace de esta prueba, con la esperanza de presenciar el tan ansiado regreso a la fotografía de un ejemplar que, por clase y capacidad, merece un lugar más destacado en la estadística actual.