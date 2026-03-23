El fin de una sequía: Conozca el tiempo que tenía Carlos Brito sin ganar en La Rinconada

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El primer meeting de la temporada 2026 en el hipódromo La Rinconada continuó este domingo con la celebración de la reunión número 13 por medio de una programación de 12 carreras donde varios entrenadores y jinetes sobresalieron con dos victorias cada uno.

La Rinconada: Carlos Brito vuelve a ganar en La Rinconada

En el capítulo de las Válidas del 5y6 nacional se dio inicio a las 3:55 de la tarde con una carrera reservada para caballos nacionales o importados de cuatro años, debutantes o no ganadores en recorrido de 1.300 metros donde la victoria fue para el ejemplar Silver Speed, presentado por el entrenador Wladimir Sánchez y la conducción del aprendiz Carlos Brito para el Stud Madagascar.

El tiempo oficial de la carrera fue de 79’3 y generó un dividendo de Bs.209,78 a ganador, para el hijo del semental Silver Prospector en Yiyi Speed por Stately Home, el cual consigue romper el Maiden luego de seis presentaciones.

Para el jockey Carlos Brito por su parte, es su primera victoria del presente meeting y la primera desde que regreso al óvelo de Coche a finales del año pasado. Su anterior triunfo habría que retroceder hasta el 20 de octubre del 2024, en la quinta válida de la reunión número 40 del tercer meeting de ese año.

En dicha fecha pública, el látigo se tomaría la foto en el paddock de ganadores con el purasangre My Father Antonio, bajo el entrenamiento en su momento de José Gregorio Rodríguez en una prueba de 1.400 metros y dejó un tiempo oficial de 88 flat.