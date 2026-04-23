La Rinconada: Así queda el ajuste de la línea de Gaceta Hípica que pondrá a valer en el 5y6 de la R18

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Todo está listo para que el día domingo 26 de abril se realice la reunión 18 con un total de 10 competencias que incluye la Copa Negresco en distancia de 1.400 metros más un premio a repartir de $78.000.

El popular juego del 5y6 Nacional se inicia a la altura de la quinta competencia de la tarde, por lo que en la décima prueba, sexta válida es para el lote yeguas nacionales e importadas de tres y cuatro años, ganadoras de una carrera (a excepción de carreras de reclamo), para el recorrido de 1.500 metros más un premio a repartir de $37.180.

Yegua: Línea Gaceta Hípica 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

Con un total de 12 competidoras se destaca la importada Dance To Remember (USA) (número 11), con la monta del jockey Francisco Quevedo y preparada por el trainer Riccardo D’Angelo.

La zaina cuatroañera, se destaca como la primera favorita y la línea para Gaceta Hípica. En su última debutó y ganó con ventaja de 16 cuerpos, por lo que dejó crono de 78.4 para la distancia de 1.500 metros.

Ajuste: 5y6 La Rinconada

El día jueves 23 de abril en la arena caraqueña la pupila de D’Angelo galopó suave, en pelo publicada por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritas de la carrera: Yeguas