Combinaciones 5y6: Mira esta yegua que se perfila como la imperdible de la última válida dominical

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La emoción de los purasangres regresa al hipódromo La Rinconada este domingo 26 de abril. El óvalo de Caracas vestirá sus mejores galas para recibir la reunión número 18, una jornada que no solo promete adrenalina en cada zancada, sino que marca el cierre oficial del primer meeting de la temporada 2026.

La imperdible: Yegua 5y6 R18 La Rinconada Datos hípicos

La precisión en el pronóstico constituye el activo más valioso de la jornada. En el complejo tablero del 5y6, una yegua importada clave funciona como el ancla necesaria para que el apostador optimice su inversión al momento de sellar el boleto.

Como es costumbre en el hipismo, los nombres de los favoritos circulan con rapidez. Son ejemplares que llegan con un objetivo claro: reventar los cuadros.

Su atractivo radica en la versatilidad de su dividendo, capaz de blindar la apuesta con un retorno sólido o de propinar ese "batacazo" inesperado que deja a la mayoría de los rivales en el aparato de partidas.

La sexta válida para el juego del 5y6 conocida como la carrera de los acumulados es para el lote de yeguas nacionales e importadas de tres y cuatro años, ganadoras de una carrera (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.500 metros y pautada para la 5:15 de la tarde,.

En este escenario, la importada Dance To Remember (USA) saltará a la pista con el número 11 en su gualdrapa. La zaina norteamericana contará con la monta de Francisco “Kid” Quevedo y la presentación de Riccardo D’Angelo, para los colores del Stud Perseverancia, al mismo tiempo se perfila como la primera favorita para Gaceta Hípica.

Combinaciones 5y6: Yegua participante

Dance To Remember es el nombre que domina las conversaciones entre la afición. Su candidatura despierta una expectativa inmensa en las horas previas a la jornada, al punto que muchos lo catalogan como la potencial “Imperdible” para el 5y6 dominical.

Tras esta designación popular, la mirada de los hípicos se posa sobre la estadounidense, por lo que se espera la concreción del buen acierto que todos buscan.