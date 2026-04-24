Te aseguro que si ves el ajuste de Princesa Fina no tendrás duda para jugarla en la selectiva de la R18

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La Copa en homenaje al súper caballo Negresco será a la altura de la novena carrera, quinta válida para el juego del 5y6 Nacional, con la nómina de 10 ejemplares nacionales de cuatro y más años, hijos de sementales venezolanos, en distancia de 1.400 metros.

La selectiva forma parte de la reunión número 18 a disputarse el domingo 26 de abril, pautada para la 4:50 de la tarde.

De este lote está presente Princesa Fina (número 10), con el jockey Robert Capriles en el sillín y es presentada por el joven trainer Humberto Correia Jr.

La castaña cuatroañera se encuentra invicta en su campaña en el óvalo caraqueña razón por la que regrese luego de 42 días sin correr y se postula como segunda favorita para Gaceta Hípica.

En su última actuación ganó de forma cómoda los 2.000 metros del Clásico Gustavo J. Sanabria (GII), con crono de 125’’3 y a 9 nueve cuerpos de ventaja.

Ajuste para ganar y mantener el invicto: La Rinconada

La pupila de Correia Jr., trabajó de segunda vuelta y ajustó el día jueves 23 de abril, 39’’4 para 600 metros, en pelo, cómoda y muy bien, publicado por la hoja de ajuste de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritos de la carrera: Ejemplares