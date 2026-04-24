Te aseguro que si ves el ajuste de Princesa Fina no tendrás duda para jugarla en la selectiva de la R18

La Copa en homenaje al súper caballo Negresco será a la altura de la novena carrera, quinta válida para el juego del 5y6 Nacional, con la nómina de 10 ejemplares nacionales de cuatro y más años, hijos de sementales venezolanos, en distancia de 1.400 metros.
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La selectiva forma parte de la reunión número 18 a disputarse el domingo 26 de abril, pautada para la 4:50 de la tarde.
De este lote está presente Princesa Fina (número 10), con el jockey Robert Capriles en el sillín y es presentada por el joven trainer Humberto Correia Jr.
La castaña cuatroañera se encuentra invicta en su campaña en el óvalo caraqueña razón por la que regrese luego de 42 días sin correr y se postula como segunda favorita para Gaceta Hípica.
En su última actuación ganó de forma cómoda los 2.000 metros del Clásico Gustavo J. Sanabria (GII), con crono de 125’’3 y a 9 nueve cuerpos de ventaja.
Ajuste para ganar y mantener el invicto: La Rinconada
La pupila de Correia Jr., trabajó de segunda vuelta y ajustó el día jueves 23 de abril, 39’’4 para 600 metros, en pelo, cómoda y muy bien, publicado por la hoja de ajuste de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).
Favoritos de la carrera: Ejemplares
- El Relámpago: Luego de 56 días el pupilo de Riccardo D’Angelo reaparece para competir en la selectiva y se destaca por su buena condición física, al mismo tiempo sus tres segundos lo avalan como el ejemplar a buscar y lograr su primera victoria de la presente temporada. Recomendamos no dejar fuera de las combinaciones.
- Parrillero: Al igual que Princesa Fina, el pupilo de Jefferson Rivas regresa tras 42 días y bajo la conducción del aprendiz Carlos Brito no dudamos que dará una destacada actuación. Mucha suerte para esta yunta.