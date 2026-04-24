La Rinconada: Datos de Última Hora para el 25-04-2026

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La Rinconada recibe a la afición este sábado la reprogramada décima séptima reunión del primer meeting con un total de 10 competencias, que incluyen dos eventos de corte selectivos a celebrarse dentro de las válidas del 5y6 nacional y uno de ellos, es el más longevo del turf nacional, el Clásico Internacional Presidenta de la República GI en su edición 105 y el clásico "Blondy" (GIII).

La Rinconada: Datos de última Hora para la reunión 17 en La Rinconada por Meridiano.net

El foco de atención se trasladará luego al 5y6 nacional, sistema de apuestas que comenzará en la quinta carrera y que, por la paridad de sus lotes, asegura una jornada de alta intensidad y atractivos premios.

Este domingo 25 de abril juega y gana con el 5y6 en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 2:40 pm, con seis apasionantes carreras donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera y sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias. ¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!

1 carrera: Inalcanzable (5), Super Lussiano (7), Soy Sabanero (1).

2 carrera: Magneto (1), Don Rubén (7), Louis The Duke (2)

3 carrera: Chimpolera (1), Encantadora (8), Supreme Legacy (5).

4 carrera: Bellsonhershoes (USA) (5), Castana Power (USA) (8), Mora Linda (1).

5 carrera: Tinta Fina (7), Kalsa (3), Toda una Rubia (5).

6 carrera: Chiquinquireña (PAN) (4), Luna Dulce (7), Reina de Copas (3).

7 carrera: Noah (4), Gran Andrés (5), Rozagante (USA) (8).

8 carrera: Quality Princess (1), Miss Paola (USA) (6), Princesa Manuela (8).

9 carrera: Preposition (USA) (4), Lured Away (USA) (1), Gran Yaco (USA) (8).

10 carrera: Luminocity (1), Willy Willy (USA) (6), Grande Gioia (4).

Linea: Preposition (USA) (4)

Dato: Noah (4).

Buen Dividendo: Luminocity (1).