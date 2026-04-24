Hipismo

Los números no mienten: Estos son los ejemplares con los mejores "Ratings" para sellar un cuadro ganador del 5y6 de la R18

Basado en el sistema del Speed Rating de la revista Gaceta Hípica, hay varios con oportunidad que de ganar abonan excelentes dividendos

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Meridiano

Viernes, 24 de abril de 2026 a las 03:04 pm
Los números no mienten: Estos son los ejemplares con los mejores "Ratings" para sellar un cuadro ganador del 5y6 de la R18
Foto: José Antonio Aray.
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El domingo 26 de abril, el hipódromo La Rinconada se convierte en un auténtico tablero de ajedrez hípico. La celebración de la décima octava reunión presenta un programa completo de 10 competencias, con la particularidad que incluye una Copa, mientras que el 5y6 nacional se activará en la quinta carrera.

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El respaldo de "La Biblia del Hipismo"

Para descifrar esta exigente cartelera dominical, la afición cuenta con el respaldo incondicional de Gaceta Hípica. La publicación insignia del Bloque De Armas, reconocida unánimemente como "La Biblia del Hipismo", trasciende el concepto de una simple guía de pronósticos. A lo largo de las décadas, se consolida como el pilar informativo fundamental del turf venezolano.

La precisión técnica es la marca de fábrica de esta revista. Gracias a su exclusivo y afamado sistema de Speed Rating, Gaceta Hípica reafirma su liderazgo en el mercado. Esta herramienta brinda los datos necesarios para que su fiel audiencia afronte con éxito los retos de la jornada.

El valor del Speed Rating en el análisis: La Rinconada R18

Es imperativo recordar que el Speed Rating es una pieza crucial para cuantificar el rendimiento real de los purasangres. A través de este cálculo, los analistas y apostadores determinan la velocidad y la capacidad de respuesta de cada ejemplar en relación con la distancia y el estado de la pista.

En una reunión marcada por la igualdad de fuerzas y los estrenos de piezas internacionales, la orientación de Gaceta Hípica es la brújula que guía al éxito. La cita dominical promete emociones de principio a fin, bajo la lupa técnica de la revista que mejor conoce el sentimiento del hípico venezolano.

Proyecciones de Speed Rating - Reunión 18 (Domingo 26 de Abril)

A continuación, mencionamos los ejemplares participantes para la jornada del 5y6 de la jornada dominical 18, basados en el mejor rating de sus últimas actuaciones:

Válida

Ejemplar(es) (Número)

Puntaje 

1ra

Base Armador (04)

71

2da

David Great Rock (01)

71

3ra

Queen Victoria (09)

58

4ta

 Nefertari (08)

64

5ta

 Baco (03)

79

6ta

 Dance To Remember (USA) (11)

83

 

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