Más allá del duelo: El "batacazo" que amenaza a las importadas Chiquinquireña y Cheeca Blue en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Como todas las semanas a medida que se acerca una nueva reunión de carreras tu escucha en los diferentes rincones del país conversaciones donde algunos hípicos manifiestan saberlo todo y que en la segunda válida se convertirá en un resultado sorpresivo.

Para muchos la carrera no sale entre dos ejemplares importados que cuentan con velocidad, quizás una más que otra en este caso hablamos de Cheeca Blue (Usa) por el puesto de pista número seis y por el otro Chiquinquireña (Usa) que viene de mejorar muchísimo en su última al punto de arribar en el segundo lugar a solo tres cuerpos y medio de la ganadora Mother Carmen, pero que ahora sube dos kilos en el hándicap, su jinete Jhonathan Aray va con 56 kilos.

Información: Datos de última hora La Rinconada Sorpresa

Sin embargo, en las horas previas a la competición, ha emergido una nueva y sólida candidata que ha captado la atención de los expertos y apostadores. Este giro inesperado en las apuestas añade un elemento de emoción, lo que hace que la jornada de carreras sea aún más impredecible para todos los involucrados.

Como ya es sabido por todos, la bolsa a repartir adicional especial de esa carrera para yeguas nacionales e importados de cinco y más años ganadores de 2 y 3 carreras es de $30.420.

La prueba cuenta con ocho participantes tras el retiro previo de Linda Bizkaia (8). El lote destaca por una paridad extrema, donde la mayoría de las inscritas posee victorias previas entre sí. En este escenario, el preparador Riccardo D'Angelo presenta a Mía Ragazza, quien contará con la conducción de Samuel Yánez. El aprovechamiento del descargo de cuatro kilogramos posiciona a esta defensora del Haras Los Samanes Polo And Racing como una rival de cuidado. La zaina es una descendiente de Great Hunter en Bear Inheritance por Dixie Unión viene de arribar quinta.

Pertenece al Stud “Los Samanes Racing". De acuerdo a sus ejercicios previos y como se ha visto en cancha se puede presentar como una posible sorpresa en carrera pareja.

Victorias: Cierre de Meeting La Rinconada Entrenadores

Es necesario resaltar el rendimiento reciente de este ejemplar, cuya regularidad en la pista es evidente. Para este compromiso, su oportunidad se ve potenciada por el beneficio del descargo en comparación con sus rivales directos. Asimismo, destaca el objetivo de Riccardo D'Angelo, quien buscará la mayor cantidad de triunfos este fin de semana. El preparador intentará romper el empate actual para sumar un nuevo meeting a su exitosa trayectoria.