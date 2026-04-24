El número del triunfo: El análisis de pista revela la gualdrapa ideal para el sábado en La Rinconada

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El equipo de analistas de Meridiano Web mantiene una premisa clara: existen factores técnicos que suelen pasar inadvertidos hasta que el resultado es oficial. Nuestra labor periodística consiste en anticipar esas dinámicas y ofrecer la información más precisa del ámbito hípico, tanto nacional como internacional, para que el aficionado cuente con herramientas de peso en sus proyecciones.

Un escenario inédito: La Rinconada R15 Carrera

Este sábado 25 de abril, el Hipódromo La Rinconada celebra su reunión número 17. Esta jornada marca un punto de inflexión en el calendario, pues es la culminación del primer meeting de carreras que trae consigo el jinete y entrenador más destacado de este primer cuatrimestre del año. Además el XV clásico "Blondy" (GIII) y el CV clásico Internacional "Presidenta de La República" (GI).

De las 10 competencias programadas para esta tarde dominical, existe un número que goza de un favoritismo inusual por la calidad de los ejemplares que lo portarán. Se trata de la gualdrapa uno, una cifra que aparece con opciones claras de triunfo en casi todos los turnos de la jornada.

Radiografía de la gualdrapa uno: Carrera por carrera

El desglose técnico de los ejemplares que lucirán el número uno revela una acumulación de poderío pocas veces vista en un solo programa oficial:

1-Soy Sabanero (1): Este ejemplar acude a su estreno con una excelente base de trabajos en la pista. En el recorrido de 1.100 metros, su velocidad inicial y condición física lo perfilan como un rival difícil de comprometer en los metros finales

2-Magneto (1): Sube al recorrido de 1.500 metros, por cuarta ocasión Quevedo en el lomo de este tordillo que entrena Riccardo D'Angelo que el sábado buscará su primera victoria de su corta campaña.

3-Chimpolera (1): La prueba plantea un desarrollo de alta velocidad desde el inicio. El ejemplar parte por el carril interno bajo la conducción del jinete aprendiz Oliver Medina, quien aprovecha el descargo de un kilogramo. Debido a sus condiciones, esta pieza asume la responsabilidad como la 'casi fija' del ciclo no válido

1-Mora Linda (1): Luego de un debut de altura, esta tordilla hija de Caracaro regresa a la pista luego de 92 días sin correr con la clara convicción de mantener su invicto en prueba super pareja.

El protagonismo en el juego de las mayorías: 5y6 nacional

En el bloque del 5y6 nacional, la gualdrapa ocho alcanza su máximo esplendor con ejemplares que definen la pauta de las apuestas:

Aslaug (1) / 1ra Válida): Este ejemplar representa un dato atrasado de enorme valor. El personal de cuadra dedicó especial atención a sus dificultades en el aparato de partida para corregir este detalle. De lograr un salto inicial efectivo en esta ocasión, posee el potencial necesario para generar altos dividendos en el 5y6 desde la misma apertura del ciclo Mia Ragazza (1) / 2da Válida): La carrera es pareja esta yegua representa otro buen dividendo de cristalizar, favorecida por el descargo de cuatro kilos no la dejen fuera en ningún momento porque gusta mucho a última hora. Barbasco (1) / 3ra Válida): Ejemplar que no puede ser subestimado ya que su velocidad desde la partida lo puede hacer un fuerte rival en recorrido de 1.200 metros. Quality Princess (1) / 4ta Válida): En recorrido de 2.100 metros lo que viene hacer el clásico "Blondy" (GIII) para muchos esta ya ganó. Lured Away (1) / 5ta Válida): Este ejemplar importado llega tras una derrota ajustada en su anterior compromiso. Para esta cita, la conducción pasa a las manos de Jaime 'El General' Lugo, quien asume el reto con una motivación especial. El experimentado látigo buscará inscribir su nombre por primera vez en el historial de esta importante selectiva. Luminocity (1) / 6ta Válida): Ejemplar del Stud "Excelso" que va a su carrera de estreno bien trabajado y en la cuadra se lo llevan de robo en los acumulados con la monta de Oliver Medina.

Este fenómeno estadístico coloca al número uno en una posición de privilegio. La reunión 17 de este sábado en La Rinconada no solo definirá lideratos entre jinetes y entrenadores, sino que pondrá a prueba la vigencia de esta curiosa tendencia numérica en el óvalo de Coche.