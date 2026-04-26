La Rinconada: Estos son los retirados de la reunión N°18 del 26-04-2026

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El último domingo de abril, a partir de la 1:30 de la tarde en el hipódromo La Rinconada, se tendrá la reunión número 18, con una emocionante programación que trae 10 competencias parejas, entre ellas la Copa Negresco, mientras que, el 5y6 Nacional se activará desde la quinta carrera de la tarde. También será el cierre del primer meeting de la temporada 2026, por lo que se dará a conocer quien será el campeón (jinete y entrenador) de la estadística.

La Rinconada: Retiros Ejemplares Jornada 18

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH), como es habitual cada domingo por la mañana, publica un último listado de los ejemplares que han sido retirados de las competencias debido a razones médicas o decisiones reglamentarias. Esta práctica es fundamental para mantener la transparencia y el bienestar de los caballos participantes.

Los responsables del hipódromo trabajan arduamente para asegurar que todos los ejemplares estén en óptimas condiciones para participar, donde se prioriza siempre su salud y seguridad.

Los ejemplares retirados hasta los momentos en la reunión 18 son:

Carrera 1 #2 La Gran Esperanza por Traumatismo miembro anterior izquierdo.

Carrera 7: #8 Perijanera por Diarrea.