La Rinconada paga dividendos de lujo: Cuadros con seis aciertos cobran más de $2.600

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El hipódromo La Rinconada tuvo la tarde de este sábado 25 de enero, la realización de la décima séptima jornada de carreras de la temporada 2026, con una programación de 10 competencias, entre ellas se corrieron: El Clásico Blondy (GIII) ganado por Quality Princess y El Clásico Internacional Presidenta de la República (GI) con victoria para el importado Preposition (USA).

Meridiano: Monto sellado a repartir en el 5y6 La Rinconada

El juego del 5y6 recolectó un monto sellado de Bs. 264.168.780,00, de los cuales Bs. 36.983.629,20 se repartieron entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con los 6 de la fama, se repartieron Bs. 142.651.141,20.

La Rinconada: Dividendos ganadores 5Y6 Nacional R17

La primera de las válidas del 5y6 de este sábado, la ganó la yegua Toda Una Rubia, pensionada del entrenador Antonio Martínez y la monta de Yoelbis González, el cual dejó un dividendo de 451.04 a ganador en distancia de 1.100 metros con un tiempo de 67.

Luego, sería el turno de conseguir la victoria para Princesa Susej de la entrenadora Jessenia Romero y la conducción de Johan Aranguren, con tiempo de 74,1 para 1.200 metros y un dividendo sorpresivo de 1.706,47 a ganador.

La tercera de las válidas sería para el purasangre Noah quien regresó a lo grande del Ramón García Mosquera, y la monta de Yoelbis González, el cual logró un tiempo de 72,2 en 1.200 metros, y generar un pago de 567,46 a ganador.

Seguidamente, en la cuarta válida, fue la edición 15 del Clásico Blondy (GIII) cuya ganadora fue para Quality Princess, montada por Jean Carlos Rodríguez y preparada por José Gregorio Rodríguez para los colores del Stud "La Gran Mireya", dejó crono de 135 para la distancia de 2.100 metros, mientras que en la quinta del 5y6, Preposition (USA) fue el ganador de el 105to Clásico Internacional Presidenta de la República (GI), entrenado por Humberto Correia y con el látigo argentino Juan Pablo Paoloni sobre los estribos. Dejó un tiempo de 151.2 para los 2.400 metros y abonó 262,35 a ganador.

El cierre de la jornada deparó el exitoso debut de Willy Nilly. La corredora foránea impuso condiciones en la última competencia del programa (la carrera de los acumulados) gracias a la yunta conformada por el jinete Jhonathan Aray y el entrenador Carlos Luis Uzcátegui. Su dividendo en taquilla fue de Bs 198,43.

Ganadores: 5y6 nacional Reunión 17 La Rinconada

Con estos ejemplares, los cuadros ganadores con cinco fueron un total de 4519 tickets ganadores, los cuales se llevan cada uno Bs.8.102,19, y los cuadros con los seis de la fama, fueron 108 tickets ganadores, con un premio de Bs 1.307.638,19, lo que equivale de acuerdo al cambio oficial, la cantidad de de $2.697,60.