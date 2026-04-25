Hipismo

Así quedaron los resultados de las carreras de La Rinconada 25-04-2026

Con una programación de 10 carreras iniciada a la 1:00 de la tarde se dio comienzo la actividad hípica sabatina  

Por

Jesús R. Cárdenas J.
Sabado, 25 de abril de 2026 a las 05:41 pm
Foto: X@OficialINH.
La actividad hípica retornó al óvalo de La Rinconada este sábado 25 de abril con la disputa de la décima séptima reunión del año. El programa, compuesto por diez competencias, tuvo como eje central dos pruebas de grado: el Clásico Blondy (GIII), donde se impuso la criolla Quality Princess, y el Clásico Internacional Presidenta de la República (GI), conquistado por el importado Preposition. En esta oportunidad, el tradicional juego del 5y6 nacional inició su curso a partir de la quinta carrera.

Ganadores: Carreras Destacados R17 La Rinconada

Yoelbis González dominó la estadística de este sábado tras lograr un valioso "triplete". El fusta impuso condiciones con Egfiogbe (USA) (2da.), Toda Una Rubia (5ta.) y Noah (3ra. válida), consolidando una tarde productiva en Coche.

En el renglón de los entrenadores, Carlos Luis Uzcátegui acaparó los flashes al ganar la primera y la última de la jornada con Don Mario y Willy Nilly, respectivamente, siendo este último el encargado de definir los dividendos en la carrera de los acumulados.

Monto Sellado: 5y6 Reunión 17 La Rinconada 

En el marco de la décima séptima reunión del primer meeting en el óvalo de Coche, el 5y6 nacional registró una sólida recaudación de Bs. 264.168.780,00. De este monto, se destinaron Bs. 142.651.141,20 para los boletos que lograron los seis aciertos, mientras que los cuadros con cinco ejemplares ganadores se repartieron un total de Bs. 36.983.629,20.

A continuación mostramos los resultados completos de la reunión dominical en el óvalo caraqueño: 

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Don Mario (3) 54 Franklin Puello  169,92
2 Lightning Spirit (6)  53 M. Romero Q -
3 Inalcanzable (5)  53 J. P. Paoloni -
4 Soy Sabanero (1) 53 J. Aranguren -
5 Niki Lauda (4) 54 J. G. Milla -

Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador: 169,22. Place: 147,99 y 233,33. Exacta: 516,76. Trifecta: 1.512,44. Superfecta: 2.768,07. 

 

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.500 MTS - TPO: 94,3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Egiogbe (USA) (9)  58 Yoelbis González  786,54
2 Triunfante (8)  53 J. P. Paoloni
3 Magneto (1)   55   F. Quevedo -
4 Rey De Oro (5)   53.5 J. C. Rodríguez -
5 Slews Gump (6) 53 Fel. Velásquez -

Entrenador: Oscar Manuel González. Ganador: 786,54. Places: 297,17 y 263,37. Exacta: 4.850,57. Trifecta: 2.434,63. Superfecta: 14.273,41. Ret: 3.

 

TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 66,4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Chimpolera (1)  55 Oliver Medina  165,99
2 Panpura (4) 55 J. Lugo Jr. -
3 Encantadora (8)   53  J. P. Paoloni -
4 Winter Wonderland (7) 55 R. Capriles -
5 Celestia (3) 51 A. Ybarra -

Entrenador: Fernando Parilli Tota. Ganador: 165,99. Placés: 125,97 y 221,90. Exacta: 1.462,56. Trifecta: 2.714,78. Superfecta: 24.502,84. Ret: 5.

 

CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 86''

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Latina Parts (3)     53    Jhonathan Aray 626,60
2 Bella del Cielo (4)  53 R. Capriles -
3 Castana Power (8) 55 O. Medina -
4 Bellsonhershoes (USA) (5)  56 Y. González -
5 Mora Linda (1) 53 F. Quevedo -

Entrenador: Humberto Correia Jr. Ganador: 626,60. Placés: 312,36 y 312,36. Exacta: 3.265,12. Trifecta: 12.010,07. Superfecta: 7.535,17. Ret: 9.

 

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67''

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Toda Una Rubia (5)  54 Yoelbis González  451,04
2 Tinta Fina (7) 55 W. Véliz -
3 Kalsa (3) 53 J. G. Contreras -
4 Rue Du Bac (4) 50 E. Guedez -
5 Aslaug (1) 54 R. Rondón  -

Entrenador: Antonio Martínez. Ganador: 451,04 Placés: 142,09 y 113,26. Exacta: 1.126,90. Trifecta: 661,89. Superfecta: 1.901,45. Pool de 4: 108.269,82. Ret: 8.

 

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74,1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Princesa Susej (5)  55 Johan Aranguren  1.706,47
2 Potenciada (2) 54.5 O. Medina -
3 Cheeca Blue (USA) (6)  56 J.A. Rivero -
4 Chiquinquireña (PAN) (4)  56 J. Aray -
5 Luna Dulce (7) 51.5 D. Acosta -

Entrenador: Jessenia Romero. Ganador: 1.706,47. Placés: 1.087,80 y 379,27. Exacta: 26.881,66. Trifecta: Sin Aciertos. Superfecta: Sin Aciertos. Triple Apuesta: 50.516,03. Doble Perfecta: Sin Aciertos. Ret: 8. 

 

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 72,2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Noah (4)  53 Yoelbis González  567,46
2 The Notoriou (9) 53 M. Romero Q -
3 Rozagante (USA) (8)  58 R. Capriles -
4 Gran Victorioso (2) 53.5 F. Quevedo -
5 Silvery Speed (7)  50 C. Brito -

Entrenador: Ramón García Mosquera. Ganador: 567,46. Placés: 270,29 y 249,46. Exacta: 9.929,19. Trifecta: 13.426,96. Superfecta: 30.715,95. Ret: 5.

 

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 2.100 MTS - TPO: 135

XV Clásico Blondy (GIII)

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Quality Princess (1)  53 Jean Carlos Rodríguez  206,20
2 Hayes Bay (USA) (3)  56 J. P. Paoloni -
3 Brawuaisa (5) 53 Y. Díaz -
4 Princesa Manuela (8) 54 K. Aray -
5 Piemontesa (4) 53 J. Lugo -

Entrenador: José Gregorio Rodríguez. Ganador: 206,20. Placés: 156,87 y 442,69. Exacta: 587,52. Trifecta: 1.098,09. Superfecta: 3.428,71. Ret: 2.

 

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 2.400 MTS - TPO: 151,2

CV Clásico Internacional Presidenta de La República (GI)

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Preposition (USA) (4)  58 Juan Pablo Paoloni  262,35
2 Lured Away (USA) (1)  58 J.Lugo -
3 Toro Salvaje (USA) (6)  58 J. Aray -
4 Gran Yaco (USA) (8) 58 Y. González -
5 Arcano (7) 55 J. C. Rodríguez -

Entrenador: Humberto Correia. Ganador: 262,35. Placés: 283,63 y 118,63. Exacta: 554,23. Trifecta: 2.054,51. Superfecta: 1.063,94. 

 

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 66.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Willy Nilly (USA) (6)  56 Jhonathan Aray  198,43
2 Flecha Veloz (9)  53 R. Capriles -
3 Inspectora (5) 50 D. Acosta -
4 Castiza (2) 53 Y. Díaz -
5 Luisacaceres (3) 53 Y. González -

Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador: 198,43. Placés: 145,60 y 191,09. Exacta: 453,09. Trifecta: 1.725,50. Superfecta: 15.990,89. Triple Apuesta: 1. 109,39. Súper Pool de 4: 8.243,71. Doble Perfecta: 715,26. 5y6 (4519) boletos con 5 que pagan Bs. 8.102,19 c/u. (108) boletos con 6 que cobran cada uno Bs. 1.307.638,19 c/u. Loto Hípico: 58.550,95. Ret: 8.

