Cifra imbatible en La Rinconada: Conoce el monto oficial del 5y6 nacional en la reunión 18

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Este domingo 26 de abril en el hipódromo La Rinconada se realiza la décima octava reunión y es el cierre del primer meeting, con un total de 10 carreras en el orden oficial, entre ellas la Copa Negresco. La jornada se destaca por la importancia del 5y6 nacional, el cual inició su acción en la quinta prueba del programa.

Meridiano: Ganadores Cartelera previa al 5y6 La Rinconada

La programación abrió con la victoria por vía reglamentaria de Reina Fabricia (número 6), con la monta del jinete Germán González y la preparación de David Palencia, dejó tiempo de 80.1 para los 1.300 metros del recorrido y dejó en taquilla Bs. 1.154,37 a ganador.

Luego en la segunda carrera, El Pequeño José (número 3), con Hemirxon Medina sobre los estribos y presentado por Juan Carlos De Abreu, se llevó el triunfo con crono de 74.1 para el tiro de 1.200 metros y pagó un dividendo de Bs. 271,40 a ganador.

Para la tercera carrera, la tresañera Queen Dragons (número 9) se impuso en gran demostración con la monta de Jaime "Pocho" Lugo, en yunta con el preparador David Palencia para los colores del Stud "M & P", y abonó un dividendo de Bs. 134,59 a ganador.

Para finalizar, en la cuarta del programa, El Gran Barlovento (número 5) fue el que visitó al recinto de ganadores, montado por el látigo Jaime Lugo y presentado por Riccardo D'Angelo, con crono de 87.1 para el tiro de 1.400 metros y pagó Bs. 136,90 a ganador.

Meridiano: Monto Sellado 5y6 La Rinconada

El juego del 5y6 dominical recolectó un monto sellado de Bs. 365.778.440,00, de los cuales Bs. 51.208.981,60 se repartirán entre los ganadores con 5 ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs. 197.520.357,60.

En la primera válida para el juego de las mayorías, o quinta carrera, el triunfo fue para El Trueno, con la silla de Edgar Guedez, y Henry Trujillo en la preparación. Deja en taquilla Bs. 4.592,49 a ganador.