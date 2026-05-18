La Rinconada: Suspendido jinete aprendiz por su desempeño en los metros finales

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La Junta Nacional de Comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) anunció la noche de este domingo 17 de mayo de 2026 la suspensión por dos semanas del jinete aprendiz Ángel Ybarra. La sanción entra en vigencia de manera inmediata lo que hace suponer que el jinete quedará fuera de acción por los momentos.

Resolución: Jinete Aprendiz Suspensión Resultados de Carrera

La decisión fue comunicada a través de las resoluciones emanadas de la reunión número 21 de carreras, celebrada la tarde del domingo en el óvalo de Coche. Esa jornada dominical, que contó con doce competencias y la disputa de una prueba selectiva con victoria para la yegua Princesa Fina, el 5y6 nacional volvió a destacar como de costumbre y tuvo monto récord en recaudación al recabar Bs 515.392.920,00.

La suspensión del jinete Ybarra se fundamenta en los incidentes ocurridos durante la duodécima carrera, sexta válida del domingo, una prueba especial para caballos nacionales e importados de siete y más años, ganadores de 2 y 3 carreras.

Razón de la Suspensión: La Rinconada Carreras

A bordo del castaño My Robbing Mate, Angel Ybarra se cargó hacia adentro en los 100 metros finales y le corta la línea de acción al ejemplar Base Armador con la monta de Robert Capriles sin mantener la distancia reglamentaria. Tras la revisión exhaustiva de las cámaras, los comisarios determinaron la infracción y procedieron a distanciar al ejemplar.

DISTANCIAMIENTO:

"El jinete ROBERT CAPRILES (BASE ARMADOR N°04), formula RECLAMO en contra del Jinete, ANGEL YBARRA (MY ROBBING MATE Nº 09) alegando que a la altura de los 100 metros le quita la línea de carrera a su conducido. Vista la repetición de la prueba a través del sistema Video, se pudo apreciar que en los 100 metros finales el ejemplar MY ROBBING MATE Nº09 (ANGEL YBARRA) se carga hacia adentro, cortándole la línea de carrera sin la distancia reglamentaria al ejemplar BASE ARMADOR N°04 (ROBERT CAPRILES), razón por la cual esta Junta de Comisarios DECIDE: DISTANCIAR del PRIMER al SEGUNDO lugar al ejemplar MY ROBBING MATE Nº09 (ANGEL YBARRA) y SANCIONAR con SUSPENSIÓN por el término de DOS (02) SEMANAS al Jinete ANGEL YBARRA desde el 18/05/2026 hasta el 01/06/2026 ambas fechas inclusive, todo de conformidad con lo establecido el articulo Nº243 del Reglamento Nacional de Carreras, el orden definitivo de llegada en esta carrera es el siguiente: Primer Lugar: BASE ARMADOR N°04, Segundo Lugar: MY ROBBING MATE Nº 09, Tercer Lugar: ADEMAN Nº 08, Cuarto Lugar: PRINCE OF SUCCESS Nº10, Quinto Lugar: MAD MAX Nº01".

La Rinconada: Resolución Reunión 21 Jinete

El jinete aprendiz Ángel Ybarra en este arranque del segundo meeting acumula un total de dos triunfos que incluyen el que obtuvo por intermedio de la yegua Reina de Vela (4) y ahora deberá cumplir con la sanción de dos semanas que comienzan a regir desde el 18 de mayo hasta el 01 de junio.