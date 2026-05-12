La Rinconada se prepara para una cita con la historia: El Clásico Gustavo Ávila (GI) encabeza las emociones de la reunión 21

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El óvalo de Coche se prepara para recibir la tercera reunión correspondiente al segundo mitin de la temporada 2026. Este domingo 17 de mayo, la afición hípica disfrutará de una cartelera de doce competencias de alto nivel, cuyo punto culminante será la vigésima tercera edición del Clásico Gustavo Ávila (Grado I). La prueba, que rinde tributo al legendario jinete de Cañonero, se disputará en el exigente trayecto de los 1.600 metros.

Cronograma de la jornada y el 5y6 Nacional

La actividad en el principal hipódromo del país iniciará de forma oficial a la 1:30 de la tarde. Como es costumbre, el interés de los apostadores se centrará en el 5y6 Nacional, el juego preferido de la familia venezolana, el cual activará sus acciones a partir de la séptima carrera del programa. La expectativa por los dividendos de esta semana sugiere una recaudación masiva, dada la calidad de los ejemplares inscritos en las pruebas válidas.

El evento selectivo: La Rinconada Yeguas Grado I

En el marco de las competencias no válidas, específicamente en la sexta turno de la tarde, se llevará a cabo el Clásico Gustavo Ávila (GI). Esta edición XXIII convoca a las mejores yeguas nacionales e importadas de cuatro y más años en una distancia de milla, recorrido que exige tanto velocidad inicial como resistencia para el tramo final.

Para esta importante selectiva, la nómina oficial presenta a siete yeguas de probada calidad. Este grupo de hembras prometen una batalla estratégica desde el brinco inicial, en la búsqueda de inscribir su nombre en el historial de este prestigioso evento de Grado I que tiene una bolsa a repartir de $195.000,00. Y se veran las caras Nikitis (Usa), Above The Sky (Usa), Fast Sensations, Like A Star (Chi), Tale Of May (Usa), Princesa Manuela y Princesa Fina.

Rivalidades en el segundo meeting: Fecha tres Jinetes

Esta nueva jornada hípica representa la vibrante continuación del segundo mitin de la temporada 2026. La disputa por la estadística entre jinetes y entrenadores permanece al rojo vivo; en ese contexto de alta tensión, el programa de este domingo gana relevancia con el retorno de Alfredo García Paduani. Asimismo, el espectáculo asegura un mayor nivel de competitividad tras la incorporación del fustán argentino Adrián Maximiliano Giannetti, quien realiza su primera incursión oficial en el óvalo de Coche para medir fuerzas con los profesionales locales.