¡Máxima paridad! Uzcátegui, Gabriel y Lanz no dan tregua en el segundo meeting en La Rinconada

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El óvalo de La Rinconada vibró este domingo con la celebración de la vigésima reunión del calendario oficial 2026. Bajo una atmósfera de absoluta normalidad y entusiasmo, el principal recinto hípico del país ofreció un espectáculo de doce competencias que incluyó dos pruebas selectivas para potros y potrancas que ratificaron el excelente estado de la hípica nacional.

Empate en la cima: Carlos Luis Uzcátegui La Rinconada

En el renglón del entrenamiento, Carlos Luis Uzcátegui ratificó su extraordinario momento profesional con un triplete de victorias. Este desempeño le permitió dar caza al liderato de la estadística en el naciente segundo meeting del año.

Sus éxitos llegaron por intermedio de Tartufo en la prueba inaugural, la importada She A Baddie (USA) en la quinta válida del 5y6 y la yegua Sarasarita en la carrera de los acumulados. Con este resultado, Uzcátegui igualó la cima frente a sus colegas Rubén Lanz y Gabriel Márquez.

(Tartufo)

(She A Baddie)

(Sarasarita)

Dividendos de Impacto en el 5y6

La paridad sobre la arena de Coche fue el denominador común de la jornada. Esta competitividad extrema derivó en una serie de sorpresas que elevaron de forma considerable los dividendos en el juego de las mayorías. El popular sistema de apuestas 5y6 demostró, una vez más, su capacidad para retribuir la fidelidad de la afición:

Cuadros con 5 aciertos: Un total de 2.897 boletos favorecidos obtuvieron un pago de Bs. 18.895,18 .

Un total de favorecidos obtuvieron un pago de . Cuadros con 6 aciertos: La fortuna sonrió a 144 ganadores, quienes descifraron la combinación perfecta y se adjudicaron la suma individual de Bs. 1.466.235,45.

Tabla de posiciones: Reunión 20 Fecha dos del Segundo Meeting Entrenadores