Este es el monto sellado que se reparte en el 5y6 de La Rinconada para hoy domingo 3-5-2026

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El 5y6 nacional del primer domingo de mayo, promete emociones de alto calibre en el hipódromo La Rinconada, con el desarrollo de la décima novena jornada de la temporada 2026, fecha que marca el quinto mes de actividad del año. La atmósfera en las tribunas garantiza un espectáculo electrizante para la afición hípica nacional.

A ligar todo nuestro cuadrito popular del 5y6 nacional; ¡emoción que paga!

Meridiano: Ganadores en la jornada previa al 5 y 6 en La Rinconada

La jornada dominical inició con victoria para Arantza Victoria (número 4) con la monta de Yoelbys González y la preparación de Deibis Guevara. En la segunda carrera triunfó Zio Giaccof (número 2) con la monta de Yonkleiver Díaz y el ensillaje de Rafael Alemán Jr.

En la tercera carrera de la jornada se la llevó el ejemplar Practical Vale (USA) (número 5) con la monta de Félix Velázquez y el entrenamiento de Radames Gamez. En la cuarta, el triunfo le correspondió a Boiled Milk (número 6) con la monta de Jaime Lugo Jr. para Henrry Trujillo.

La jornada no valida la cerró el ejemplar Calgary (número 5) con la monta de Jhonathan Aray para el entrenador Gabriel Márquez.

Meridiano: Totales a repartir en el 5 y 6 La Rinconada

El juego del 5 y 6 recolectó un monto sellado de Bs.409.012.180,00, de los cuales Bs.57.261.705,20,00 se repartirán entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs.220.866.577,20,00.

En la primera válida para el 5y6 nacional, o sexta carrera en el orden, el triunfo le correspondió al ejemplar Catirote (número 6).