Leyenda en acción: Jockey venezolano celebra victoria 1,000 en Estados Unidos

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Este sábado en el hipódromo de Turf Paradise, ubicado en Phoenix, Arizona, presentó una cartelera de 10 carreras en la que el jinete venezolano Karlo López demostró su talento y se ha convertido en un consecuente visitador del parque de ganadores. El jockey venezolano destacó con dos victorias en la cartelera de este sábado 2 de mayo.

Tur Paradise: Karlo López suma sus triunfos 1,000 y 1,001

En una tarde llena de grandes emociones para el piloto criollo, Karlo López, llega a la tan ansiada cifra de las mil victorias en su carrera profesional en los Estados Unidos de Norteamérica. Además, una adicional para romper el celofán a 1,001.

El primer triunfo de la tarde lo alcanzó en la tercera carrera en su primera monta, con las riendas de Marinas Tina (IRE), por ganador un Claiming presentado por Esteban Martínez. Este triunfo representa la número 1,000 en su carrera.

La segunda victoria en la jornada, la número 1,001, llegó por intermedio de Rimprotector en la décima carrera que se disputó por el Richard Hazelton Hasta La Vista Overnight Stakes de $30,000. Ensilló Ryan Kenney. La competencia se corrió en distancia de 2,200 metros sobre césped con registro de 2:18.00 flat. La conducida por López dejó en la taquilla $24.80 a ganador. $5.60 por plaza y $4.20 por show.

Turf Paradise: López concluye el meet invernal en la tercera casilla

López, con estas dos victorias conseguidas la noche de este sábado 2 de mayo, que fue el cierre del meeting de Turf Paradise, finaliza con 60 triunfos, que lo ubican en la tercera casilla del standing, detrás de Manuel Americano y Orlando Mojica.

Mientras que, en dinero producido, el jockey venezolano finaliza segundo con una producción de $926,471 para sus conexiones. El líder de ese departamento es Manuel Amaricano.