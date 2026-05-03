Golden Tempo se une a este grupo de ganadores del Kentucky Derby (G1) con una recta final que te pone “los pelos de punta”

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Quien podría imaginarse que 17 años más tarde, se repitiese la historia de un ganador del Kentucky Derby (G1) en carrera muy similar que ejecutaran ambos ejemplares. Mine That Bird 2009, con Calvin “Popeye” Borel y Golden Tempo, con José “El Mago” Ortiz. Misma carrera, igual atropellada. Del último al primero.

Kentucky Derby: Golden Tempo llegó para recordar la historia

Aquel Derby 2009, se produjo un batacazo en las patas de Mine That Bird (50-1) que al igual que Golden Tempo, se ubicaron al fondo del pelotón, y con el mismo patrón de atropellada ambos jinetes avanzaron para conquistar el éxito. Borel, con Mine That Bird, utilizó la baranda interna, mientras que Ortiz, con Golden Tempo, usó líneas externas. Diferentes estrategias, pero igual resultado.

Lo cierto del caso, que Golden Tempo, se convierte en el sexto ganador en los últimos años en ganar el Kentucky Derby (G1) sin haber conseguido una victoria en prueba preparatoria, y se une a este grupo selecto de ganadores:

2025 Sovereignty – segundo Florida Derby

– segundo Florida Derby 2024 Mystik Dan – tercero Arkansas Derby

– tercero Arkansas Derby 2023 Mage – segundo Florida Derby

– segundo Florida Derby 2022 Rich Strike – tercero Jeff Ruby

– tercero Jeff Ruby 2021 Mandaloun – sexto Louisiana Derby

Golden Tempo, llega tercero en el Lousiana Derby, prueba que da el segundo ganador del Derby de las Rosas, en menos de 10 años. Dato por tomar en cuenta para el próximo evento 2027.