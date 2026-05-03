Estos son los retirados de la Reunión N°19 en el hipódromo La Rinconada para el domingo 3-5-2026

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El Hipódromo La Rinconada inicia este domingo 3 de mayo, desde la 1:30 de la tarde, el segundo meeting de la temporada 2026. La jornada corresponde a la reunión número 19 del año y contempla una programación de 11 competencias de alto nivel. Sin embargo, la atención de los aficionados se centra en el 5y6 nacional.

Meridiano: Información oficial de ejemplares retirados La Rinconada

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, a través de las redes sociales la lista de los ejemplares que no participarán en la jornada número seis de la temporada 2026.

La primera ausencia confirmada fue la de Zagal, uno de los ejemplares que contaba con el favoritismo del público en la sexta carrera del programa. El pupilo del entrenador Carlos Luis Uzcátegui, que llevaría la monta del jinete Jhonathan Aray

De igual manera se presenta el retiro del debutante El Gran Poncio, en la misma carrera. El ejemplar alazán, hijo de Deliberately en Pulpit Song por Tiz West, no será de la partida. El purasangre contaba con la preparación de José Ángel Gudiño y el compromiso de monta del jinete profesional Jaime Lugo Jr.

De igual manera se pudo conocer el retirado del ejemplar Vision Shark (6) en la decima carrera de la programación. Presentado de Rafael Alemán Jr. en yunta con José Gilberto Hernández.

Meridiano: Motivos de los retiros en La Rinconada

De acuerdo con la información publicada por el INH, estos fueron los motivos:

6ª) El Gran Poncio #1 retirado por Cólico.

Zagal #12 fue retirada por Hemorragia Pulmonar Inducida por el Ejercicio.

10a) Vision Shark (6) retirado por Disposición Reglamentaria.