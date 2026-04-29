Atención: Se reporta el retiro de uno de los favoritos de la primera válida del 5y6 de la R19

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Este domingo 03 de mayo será el inicio del segundo meeting de la presente temporada 2026, con la reunión número 19, con una programación de 11 carreras sin pruebas selectivas.

Ejemplar: Retiro 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

En horas de la tarde de este miércoles 29 de abril el Instituto Nacional de Hipódromos (INH), informó por medio de sus plataformas digitales el retiro de un ejemplar que no estará en acción en la mencionada jornada dominical.

Se trata del potro tresañero Zagal (número 12), estaba inscrito para la sexta carrera, primera válida para el juego del 5y6 Nacional reservada para caballos nacionales e importados de tres años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.200 metros.

El nacido y criado en el Haras Los Samanes, Polo & Racing contaba con la monta del jinete profesional Jhonathan Aray, bajo el entrenamiento de Carlos Luis Uzcátegui para los colores del Stud Milano y se perfilaba como el tercer favorito para Gaceta Hípica.

En su debut del día 05 de este mes Zagal fue capaz de arribar octavo a 23 cuerpos del ganador importado Magabure (USA).

Motivo de Retiro: La Rinconada

A través de la información publicada por el INH, el motivo del retiro de Zagal es Hemorragia Pulmonar inducida por el ejercicio.