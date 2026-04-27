La Rinconada abre su segundo ciclo de la temporada con atractiva cartelera

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El primer fin de semana de mayo marca el inicio de un nuevo capítulo en el óvalo de Coche. La reunión número 19 de la temporada 2026 representa el punto de partida para el segundo meeting del año, un ciclo que renueva las esperanzas y oportunidades para los profesionales del turf venezolano. El programa dominical consta de once competencias de alto nivel, donde la paridad en la condición de los lotes asegura un espectáculo vibrante para la afición capitalina.

Como parte del protocolo administrativo habitual, este lunes se cumplió el proceso de inscripciones y el sorteo de los puestos de pista para la cartelera dominical. El acto contó con la presencia y supervisión directa de Julio César León Heredia, presidente del Instituto Nacional de Hipódromos (INH), quien avaló la transparencia del sorteo de las ubicaciones en el aparato. Este procedimiento garantiza la conformación oficial de las pruebas y el estricto cumplimiento de las normativas que rigen la hípica nacional.

A pesar de que la agenda de este domingo 4 de mayo no incluye eventos selectivos, el interés del público permanece en su punto máximo. La jornada fusiona la expectativa por el comienzo de la estadística cuatrimestral con el siempre popular juego del 5y6 nacional, el cual iniciará su acción a partir de la sexta carrera de la tarde. El objetivo de las autoridades hípicas se centra en una recaudación exitosa para el juego de las mayorías, fundamentada en una programación equilibrada y atractiva que invita al análisis profundo de cada ejemplar inscrito.

Duelos de Jerarquía en las No Válidas: La Rinconada R19

Dos competencias bajo la modalidad de reclamo acaparan la atención en la primera mitad del programa dominical. Entre ellas destaca la cuarta carrera de la tarde, una prueba especial reservada para yeguas nacionales e importadas de seis y más años. En un exigente trayecto de 1.400 metros, ocho corredoras medirán fuerzas por una bolsa global de $27.040. El lote cuenta con la presencia de destacadas pisteras como Super Periodista, Salomé, Sicarigua, Manchega, Mostaza, Boiled Milk, Provenza y Paula Del Carmen, quienes prometen una disputa cerrada por el triunfo.

Posteriormente, justo antes del inicio del 5y6, el espectáculo alcanzará su punto máximo con un enfrentamiento entre ejemplares de seis y más años ganadores de 5 y más carreras. Un selecto grupo de ocho corredores, se citará en la misma distancia de 1.400 metros. La nómina incluye a veteranos de la talla de Tank Abbott, Macuto, Suanfonson, Gran Pepe, Calgary, Maximus Fortune, Tower Star y Kingston, quienes prometen una contienda llena de estrategia en cada tramo del recorrido.

Un Nuevo Horizonte en la Pista de Coche

Este inicio de meeting se vislumbra como una oportunidad de redención y consolidación para los establos de La Rinconada. Sin la presión de los grandes clásicos, la reunión 19 se enfoca en la competitividad de los lotes de reclamo y comunes en beneficio de premios especiales que incentivan la participación de los mejores ejemplares maduros del patio.

Con una temperatura ideal y una pista que se anticipa en óptimas condiciones, el Hipódromo La Rinconada se prepara para recibir a miles de entusiastas. La emoción de cada partida y la adrenalina de los finales reñidos volverán a ser los protagonistas en un domingo que promete ser inolvidable para el hipismo nacional.

Inicio de Meeting: La Rinconada Jinetes Entrenadores

La venidera jornada en La Rinconada presenta un panorama sumamente atractivo debido al equilibrio que impera en cada una de las pruebas programadas. Este escenario de paridad absoluta anticipa un ambiente de sana competencia y carreras cerradas, donde la estrategia en la pista será el factor determinante para decidir las victorias en la arena de Coche.

La mezcla de talento y competitividad en las inscripciones añade un ingrediente especial a la cartelera, lo cual genera desde ya grandes expectativas entre los aficionados. El público anhela presenciar un espectáculo hípico emocionante y reñido, con lotes parejos que obligan a un análisis profundo y prometen finales de fotografía en cada distancia. La jornada se perfila como una de las más equilibradas de la temporada, ideal para el disfrute de quienes siguen de cerca el deporte de los reyes.