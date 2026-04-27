El Trueno de la fe: Edgar Guedez y un triunfo que rompió los pronósticos en La Rinconada

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La historia del hipismo venezolano reserva capítulos especiales para aquellos profesionales que desafían la adversidad con silencio y trabajo. El caso de Edgar Guedez encaja a la perfección en esta premisa. El aprendiz, oriundo de Quíbor, estado Lara, y nacido el 23 de noviembre de 1998, personifica la frase que dicta que nunca es tarde cuando la dicha llega. Su camino hacia el éxito en el principal óvalo del país no fue una línea recta, sino un trayecto lleno de escalas, sacrificios y una fe inquebrantable en sus propias capacidades.

Sus primeros pasos en la profesión se remontan a Ciudad Bolívar, donde a la temprana edad de 15 años comenzó a forjar el carácter necesario para enfrentar la fusta. Posteriormente, en 2015, hizo su debut oficial en el Hipódromo de Valencia, escenario que sirvió como plataforma inicial para su carrera.

Con el deseo de probar suerte en las ligas mayores, Guedez arribó a La Rinconada en 2016; sin embargo, en aquel ciclo los resultados esquivaron sus esfuerzos. Lejos de rendirse, buscó nuevos horizontes en Colombia, país donde cumplió campaña y sumó experiencias vitales en la arena internacional antes de planificar su retorno definitivo a Venezuela.

El Retorno y la Alianza del Éxito: La Rinconada

A su regreso al país, la disciplina se convirtió en su principal estandarte. Durante 2023, Guedez trabajó de manera incansable en diversas cuadras, lo que le permitió cosechar triunfos en varias ocasiones en Valencia. Esta racha positiva encontró continuidad el pasado 11 de abril en el Hipódromo Nacional de Valencia (Hinava), cuando logró su primera victoria del año por intermedio del ejemplar Ambasciatore. No obstante, el reto de conquistar el óvalo capitalino permanecía como una asignatura pendiente que requería de una estrategia distinta.

En este punto de su carrera, el apoyo emocional y profesional resultó determinante. De la mano de su pareja sentimental, Yanetzi Franyelit Torres Gil, quien además ejerce funciones como su agente de jinetes, el equipo trazó un plan basado en la paciencia. Ambos conocían de cerca el peso del sacrificio y la dureza del camino recorrido. La labor de Torres Gil en la selección de montas y la preparación física de Guedez fueron los pilares que sostuvieron la moral del jinete mientras la victoria en Caracas se hacía esperar.

El Impacto de "El Trueno": 5y6 nacional

La recompensa final llegó en el marco de la reunión número 18 de la temporada, específicamente en la quinta válida para el tradicional juego del 5y6 nacional. La prueba, reservada para caballos de siete y más años, ganadores de dos y tres carreras, presentó el escenario ideal para el reencuentro de Guedez con el recinto de vencedores. El preparador Henry Trujillo, quien por tercera vez en el año confió en el talento del larense, le otorgó la responsabilidad de conducir al castaño de ocho años El Trueno.

Con el beneficio de un descargo de tres kilogramos, Guedez ejecutó una conducción impecable que sorprendió a los especialistas y al público apostador. El triunfo de El Trueno no solo validó la calidad del aprendiz, sino que sacudió la pizarra con un dividendo de Bs 4.592,49, una de las sorpresas más sonadas de la jornada. Esta victoria trasciende lo numérico; representa el cierre de un ciclo de lucha y el inicio de una etapa de mayor madurez para un profesional que demostró que, con constancia, los sueños siempre encuentran su lugar en la meta.

El renacimiento de un guerrero del látigo: Edgar Guedez transforma años de sacrificio en una realidad ganadora bajo el cielo de La Rinconada

Este éxito en el principal escenario hípico del país marca el renacimiento profesional de un jinete que supo esperar su momento con humildad y entereza. Con la meta alcanzada en La Rinconada, Edgar Guedez proyecta ahora una campaña de mayor estabilidad, respaldado por la confianza de preparadores como Henry Trujillo y el soporte estratégico de su equipo de trabajo. El triunfo de El Trueno queda así registrado no solo como una sorpresa estadística en el 5y6 nacional, sino como el testimonio de un profesional que, fiel a sus raíces larenses, jamás abandonó la esperanza de brillar bajo el cielo de Caracas.