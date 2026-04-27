Este es el informe que presentó el jockey de Torrestrella en La Rinconada

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Este domingo 26 de abril se disputó la reunión número 18 y última del primer meeting de tres que se cumplen en el hipódromo La Rinconada, con una programación de diez carreras donde se disputó la Copa Negresco en recorrido de 1.400 metros y el juego del 5y6 nacional desde la quinta carrera del programa.

La Rinconada: Esto dijo el jockey de Torrestrella a los comisarios del INH

La décima carrera y última de la jornada dominical que se cumplió en la reunión número sirvió para ser la de los acumulados en el 5y6 Nacional, y la misma fue reservada para yeguas nacionales o importadas de cuatro años, ganadoras de una, en una distancia de 1.500 metros.

La victoria en la misma fue para la presentada por Riccardo D’Angelo, Dance To Remember (USA) con la monta del jockey profesional Jaime Lugo para el Stud Perseverancia, la cual hizo el recorrido en un tiempo de 92’3 y generó un dividendo de 133,22 a ganador.

En la misma prueba, participó otra importada que generó muchas expectativas, y es la pensionada de Fernando Parilli Jr. Torrestrella, la cual contó con la monta del jockey aprendiz José Contreras, el cual informó a los comisarios de pistas del INH, lo siguiente:

El jinete JOSE CONTRERAS del ejemplar TORRESTRELLA (USA) N° 10, informó que su conducida, al momento de darse la partida se carga hacia afuera

Así lo publica la hoja de resoluciones de la reunión número 18 en la cuenta oficial del INH en la red social X.