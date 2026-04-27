Suspenden a Robert Capriles dos semanas por este motivo en La Rinconada

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La tarde de este domingo 26 de abril se realizó la reunió hípica número 18 y última del primer meeting de la temporada nacional del 2026 con una programación de 10 carreras donde en la quinta válida del 5y6 nacional se disputó la Copa Negresco, exclusiva para ejemplares nacidos en sementales y matronas criollas.

La Rinconada: Robert Capriles suspendido dos semanas

La primera de las competencias de la jornada dominical estaba reservada para yeguas nacionales o importadas de seis y más años, ganadoras de una y dos carreras en una distancia de 1.300 metros donde compitieron diez yeguas.

La victoria fue para la presentada por el entrenador David Palencia, Reina Fabricia con la monta del jockey profesional Germán González con un tiempo de 80’1 y un dividendo a ganador de 1.154,37 para las sedas del Stud Ibita y Martins 2. Dicha prueba habría terminado primero con la llegada del ejemplar Fantastic Shot, bajo la conducción del jockey profesional Robert Capriles, el cual fue bajajo hasta el cuarto puesto momentos después.

Dicha victoria fue dada a conocer por los comisarios de pista del Instituto Nacional de Hípodromos y confirmada por la resolución dada a conocer al final de la competencia y que dice lo siguiente:

DISTANCIAMIENTO:

El jinete SAMUEL YÁNEZ (QUEEN VISION N° 04), formula RECLAMO en contra del Jinete, ROBERT CAPRILES (FANTASTIC SHOT Nº 01).

alegando que al momento de darse la partida le quita la línea de partida a su conducida. Vista la repetición de la prueba a través del sistema Video, se pudo apreciar que al momento de darse la partida el ejemplar FANTASTIC SHOT Nº 01 (ROBERT CAPRILES) se carga hacia afuera violentamente, cortándole la línea de carrera sin la distancia reglamentaria al ejemplar QUEEN VISION N° 04 (SAMUEL YÁNEZ) razón por la cual esta Junta de Comisarios DECIDE: DISTANCIAR del PRIMER al CUARTO lugar al ejemplar FANTASTIC SHOT Nº 01 (ROBERT CAPRILES) y SANCIONAR con SUSPENSIÓN por el término de DOS (02) SEMANAS al Jinete ROBERT CAPRILES desde el 27/04/2026 hasta el 11/05/2026 ambas fechas inclusive, todo de conformidad con lo establecido el articulo Nº 243 del Reglamento Nacional de Carreras, el orden definitivo de llegada en esta carrera es el siguiente: Primer Lugar: REINA FABRICIA Nº 06, Segundo Lugar: LINDA ESTEFANIA Nº 10, Tercer Lugar: QUEEN VISION N° 04, Cuarto Lugar: FANTASTIC SHOT Nº 01, Quinto Lugar: NONNI TIME Nº 07