Así quedaron los resultados de las carreras de La Rinconada 26-04-2026

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Este domingo 26 de abril se realizó la décima octava reunión y en esta ocasión se finalizó el primer meeting de la temporada 2026. La jornada contó con la cartelera de 10 pruebas que incluyó la Copa Negresco a la altura de la quinta válida para el juego del 5y6 cuyo ganador fue para la yegua Princesa Fina, montada por el jockey Robert Capriles y preparada por Humberto Correia Jr.

Ganadores: Carreras Destacados R18 La Rinconada

El jinete Jaime Lugo fue el más destacado por intermedio de: Queen Drangons en la tercera competencia, El Gran Barlovento en la cuarta competencia, y la importada Dance To Remember (USA) la sexta válida para el juego del 5y6.

Mientras que David Palencia y Riccardo D'Angelo fueron los entrenadores más destacados de la tarde dominical con par de victorias cada uno. Para Palencia ganó con las yeguas Reina Fabricia y Queen Dragons, mientras que D'Angelo visitó al recinto de ganadores con El Gran Barlovento y la importada Dance To Remember (USA).

Cabe destacar que tanto el jinete aprendiz Oliver Medina como el propio trainer Riccardo D'Angelo fueron los campeones del primer meeting de la temporada 2026 en el óvalo de Coche.

Monto Sellado: 5y6 Reunión 18 La Rinconada

Asimismo, para el cierre del primer meeting en el óvalo de Coche, el juego del 5y6 recolectó un monto sellado de Bs. 365.778.440,00, de los cuales Bs. 51.208.981,60 se repartirán entre los ganadores con 5 ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs. 197.520.357,60.

A continuación mostramos los resultados completos de la reunión dominical en el óvalo caraqueño:

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Reina Fabricia (6)Sub 53,5 Germán González 1.154,37 2 Linda Estefanía (10)Sub 55,5 J.Aranguren - 3 Queen Vision (4)Sub 53 S.Yánez. - 4 Fantastic Shot (1)Baj 54 R.Capriles - 5 Nonni Time (7) 54 A.Chirinos -

Entrenador: David Palencia. Ganador: 1.154,37. Exacta: 277,29 y 655,45. Exacta: 11.163,95. Trifecta: 16.584,3. Superfecta: 41.522,3. Ret: 2.

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 El Pequeño José (3) 53 Hemirxon Medina 271,40 2 Cardano (2) 56 W.Véliz - 3 Feedstock (6) 54,5 L.Funez Jr. - 4 Golden Bros (8) 51 A.Ybarra - 5 El Pillín (9) 57 Jer.Alvarado -

Entrenador: Juan Carlos De Abreu. Ganador: 271,40. Exacta: 3.329,82. Trifecta: 4.229,00. Superfecta: 16.891,79.

TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80''

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Queen Dragons (9) 53,5 Jaime Lugo 134,59 2 Uptown Leca (2) 56 J.Aranguren - 3 Pastoreña (8) 54 J.Lugo Jr - 4 Alaska (7) 53,5 A.Finol - 5 Paraguanera (6) M.Rodríguez -

Entrenador: David Palencia. Ganador: 134,59. Placés: 115,99 y 143,55. Exacta: 241,35. Trifecta: 180,29. Superfecta: 1.073,94.

CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 87.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 El Gran Barlovento (5) 55 Jaime Lugo 136,90 2 Papá Stefano (6) 55 Y.Díaz - 3 Huracán Luis (1) 54 R.Capriles - 4 Neigh Sayer (USA) (4) 57 W.Véliz - 5 El Esplendido (8) 53 O.Medina -

Entrenador: Riccardo D'Angelo. Ganador: 136,90. Placés: 112,15 y 237,34. Exacta: 266,36. Trifecta: 1.710,52. Superfecta: 7.120,01.

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 El Trueno (9) 51 Edgar Guedez 4.592,49 2 Mad Max (10) 54 J.G.Milla - 3 My Robbing Mate (7) 53,5 B.Salas M - 4 Base Armador (4) 55 R.Capriles - 5 Ademan (11) 53 M.Rodríguez -

Entrenador: Henry Trujillo. Ganador: 4.592,49 Placés: 1.028,58 y 1.623,60. Exacta: 264.847,19. No hubo Trifecta ni Superfecta Pool de 4: 26.031,46.

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80''

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Shaword (10) 58 Jhonathan Aray 530,08 2 Maromero (USA) (2) 58 R.Capriles - 3 More Than Galileo (USA) (5) 58 J.Aranguren - 4 Teniente Dan (8) 53 Yam.González - 5 Zadkiel (7) 53 W.Véliz -

Entrenador: Carlos Luis Uzcatégui. Ganador: 530,00. Placés: 389,43 y 177,09. Exacta: 3.921,93. Trifecta: 6.510,23. No hubo Superfecta. Triple Apuesta: 42.771,84. No hubo Doble Perfecta. Ret: 3 y 6.

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Vida Zofia (4) 53 Francisco Quevedo 162,67 2 Queen Victoria (9) 50 C.Brito - 3 Belaia (6) 53 M.Ibarra - 4 Linda Duquesa (3) 53 Y.Díaz - 5 Giulia (1) 53 J.G.Milla -

Entrenador: Rubén Lanz. Ganador: 162,67. Placés: 159,34 y 161,39. Exacta: 405,31. Trifecta: 399,88. Superfecta: 2.676,55. Ret: 8.

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 89.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Ardentia (3) 53 J.G.Hernández 759,99 2 My Believer Mate (9) 53 J.Lugo Jr. - 3 Valeria Time (4) 54,5 W.Véliz - 4 Canela (6) 51 L.Funez Jr. - 5 Amor Prohibido (10) 53 Y.Díaz -

Entrenador: Alberto Mizrahi. Ganador: 759,99. Placés: 283,26 y 281,81. Exacta: 3.555,30. Trifecta: 3.795,93. Superfecta: 24.170,00.

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 84.2

Copa Negresco

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Princesa Fina (10) 53 Robert Capriles 185,29 2 El Relámpago (5) 54 F.Quevedo - 3 Gran Alabama (1) 54 J.C.Rodríguez - 4 Colossus (4) 56 Y.González - 5 The Last Dance (7) 53 H.Medina -

Entrenador: Humberto Correia Jr. Ganador: 185,29. Placés: 207,73 y 146,62. Exacta: 526,49. Trifecta: 864,79. Superfecta: 1.428,85.

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.500 MTS - TPO: 92.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Dance To Remember (USA) (11) 56 Jaime Lugo 133,22 2 Employee of The Month (USA) (9) 56 J.Aray - 3 Kate and Me (3) 53 J.Aranguren - 4 Belleze (6) 50,5 F.Márquez - 5 Emmyarantza (1) 52 S.Yánez. -

Entrenador: Riccardo D'Angelo. Ganador: 133,22. Placés: 110,00 y 252,02. Exacta: 256,97. Trifecta: 2.083,40. Superfecta: 15.754,58. Triple Apuesta: 1.893,29. Súper Pool de 4: 3.251,04. Doble Perfecta: 505,49. 5y6 (3038) boletos con 5 que pagan Bs. 16.687,59 c/u. (143) boletos con 6 que cobran cada uno Bs. 1.367.451,36 c/u. Loto Hípico: 7.173,62.