Acá tiene lo que notificó Winder Veliz sobre Dumpling en la jornada dominical

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este domingo se realizó la última reunión del primer meeting de la temporada 2026 en el hipódromo La Rinconada con una programación de diez carreras donde se disputó una nueva edición de la Copa Negresco para ejemplares nacidos de sementales criollos.

La Rinconada: Informe de Winder Veliz sobre sobre Dumpling en la primera válida

El juego del 5y6 nacional comenzó la tarde de este domingo en la quinta carrera con la primera válida, reservada para caballos nacionales o importados de siete y más años, ganadores de dos o tres pruebas, en una distancia de 1.200 metros.

La victoria de la prueba fue para el ejemplar El Trueno, con la monta de Edgar Guedez y presentado por Henry Trujillo, el cual corrió la distancia en un tiempo de 74,3 y pagó un dividendo de 4.592,49 a ganador para ser el mejor pago de la jornada dominical.

En dicha competencia, uno de los purasangres con perfil de favorito era Dumpling, pensionado de Jesús Romero Rojas y fue conducido por el aprendiz Winder Veliz, el cual después de finalizada la carrera, informó lo siguiente a los comisarios de pistas del INH.

El jinete WINDER VELIZ del ejemplar DUMPLING N° 06, informó que su conducido, parte hacia adentro.

Así lo indica la hoja de resoluciones finales de la Junta de Comisarios del INH que es publicada en las cuentas oficiales de la institución en distintas redes sociales.