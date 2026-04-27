Conoce lo que informó Yoelbis González sobre la yegua Bellsonhershoes

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El fin de semana tuvo una acción de 20 carreras en el hipódromo La Rinconada entre las jornadas 17 y 18 que dieron fin al primer meeting de la temporada nacional y contó con la realización de los Clásicos Internacional presidenta de la República GI en 2.400 metros, el Clásico Blondy para yeguas en 2.100 metros y la Copa Negresco para purasangres de sementales criollos.

La Rinconada: Informe de Yoelbis González el sábado sobre Bellsonhershoes

En la jornada sabatina de carreras, a la altura de la cuarta prueba de la tarde, se disputó una prueba reservada para yeguas nacionales e importadas de tres años, que son ganadoras, en una distancia de 1.400 metros donde compitieron nueve hembras en la misma.

La prueba fue ganada por Latina Parts, con la monta del jockey profesional Jhonathan Aray y presentada por Humberto Correia Jr. la cual dejó un tiempo oficial de 86, y generó un dividendo de 626,60 a ganador.

En dicha competencia, se presentaba como una de las favoritas, la pensionada de Ramón García Mosquera, la importada Bellsonhershoes con la conducción de Yoelbis González, la cual finalizó la prueba en el cuarto lugar.

Luego de finalizada la carrera, el jockey profesional se dirigió a los comisarios de pista y manifestó lo siguiente sobre la purasangre:

El jinete YOELBIS GONZALEZ del ejemplar BELLSONHERSHOES (USA) N° 05, informó que su conducida, a la altura de los 1.100 metros tuvo tropiezos.

Así lo indica la hoja de resoluciones de la reunión número 17 del primer meeting publicada en las cuentas oficiales del INH en distintas redes sociales.