Cuarto trofeo para la vitrina: Riccardo D’Angelo hace historia en La Rinconada

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La hípica venezolana fue testigo de una resolución épica en el cierre del primer cuatrimestre de la temporada. El entrenador Riccardo D’Angelo ratificó su estatus de figura estelar tras adjudicarse el primer meeting de 2026, un logro que alcanzó tras una disputa cabeza a cabeza contra su colega Humberto Correia. La paridad marcó el ritmo de la competición durante meses, pero la jornada del domingo 26 de abril dictó la sentencia definitiva a favor del profesional.

Riccardo D'Angelo: Primer Meeting Ganador La Rinconada

D’Angelo exhibió su capacidad estratégica en el momento de mayor presión. La victoria de El Gran Barlovento fue el preámbulo de una tarde inolvidable, mientras que el broche de oro llegó en la última válida del 5y6 nacional. Allí, la yegua importada Dance To Remember (USA) cruzó la meta en primer lugar para asegurar los puntos necesarios que otorgaron el campeonato al preparador. Este resultado no solo engalana su vitrina personal, sino que también subraya la efectividad de una cuadra que mantiene un ritmo arrollador.

(El Gran Barlovento)

(Dance To Remenber)

Para el popular "Ricky", este éxito constituye la consecuencia directa de tres pilares innegociables: disciplina, trabajo constante y dedicación absoluta hacia cada purasangre bajo su cuidado. Asimismo, el preparador destacó la relevancia de la confianza de los propietarios, un factor elemental que se traduce en triunfos sobre la pista. La sinergia entre el equipo de cuadra y los inversionistas del espectáculo hípico permitió una respuesta contundente ante los retos planteados por Correia en esta edición.

Un hito histórico en las estadísticas

Más allá de la alegría inmediata, las cifras colocan a D'Angelo en un sitial de honor dentro del historial de preparadores en Venezuela. Con este triunfo, el profesional acumula cuatro títulos por reuniones, lo que lo sitúa como el segundo entrenador con mayor cantidad de meetings en su haber.

Resulta un dato de especial interés su hegemonía en los inicios de temporada. De sus cuatro campeonatos, tres corresponden de manera consecutiva al primer tramo del año, una racha de consistencia que se detalla a continuación:

Tercer meeting de 2023: El inicio de una era de éxitos.

Primer meeting de 2024: Consolidación de su sistema de entrenamiento.

Primer meeting de 2025: Ratificación de su liderazgo en el patio.

Primer meeting de 2026: Consagración definitiva como el monarca del primer cuatrimestre.

Entrenador: Victorias La Rinconada Meeting

Con el trofeo ya bajo su resguardo, Riccardo D’Angelo puso punto final al primer meeting tras acumular 18 victorias, una cifra que le permitió superar por el margen mínimo a Humberto Correia, quien finalizó con 17 lauros. Ahora, el preparador enfoca sus objetivos en los desafíos venideros del año, respaldado por la convicción de quien domina las claves del éxito en el exigente óvalo de Coche. La afición aguarda el inicio del segundo capítulo de la temporada, donde el campeón defensor partirá, una vez más, bajo la etiqueta de máximo favorito.