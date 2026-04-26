Poder y efectividad: Conoce a los protagonistas que alcanzaron la gloria en el cierre del primer meeting de La Rinconada

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Este domingo 26 de abril, el hipismo venezolano vivió una tarde de emociones en el hipódromo La Rinconada, la cual, se desarrolló la décima octava reunión con la programación de 10 competencias, que incluyó la Copa Negresco como la prueba central y ganada por la yegua Princesa Fina.

Cifra de Recaudación en el 5y6 La Rinconada

El juego de las mayorías recolectó un monto sellado por la cantidad de 365.778.440,00, de los cuales Bs. 51.208.981,60 se repartirán entre los ganadores con 5 ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs. 197.520.357,60.

Medina y D’Angelo: Campeones Primer Meeting La Rinconada Datos Hípicos

El primer ciclo de la temporada 2026 en el óvalo de Coche culminó con nombres propios en lo más alto del podio. El aprendiz Oliver Medina consolidó una campaña excepcional y se alzó con el campeonato en la estadística de jinetes. Sus 22 visitas al círculo de ganadores ratifican su condición de látigo disciplinado, constante y perseverante.

Por su parte, el experimentado Riccardo D’Angelo reafirmó su hegemonía entre los preparadores. Con un total de 18 triunfos, el profesional aseguró el título de campeón tras una exhibición de consistencia y efectividad en la presentación de sus ejemplares.

Con este resultado, el entrenador acumula cuatro victorias en las estadísticas sumadas también a las obtenidas en: El tercer meeting de 2023, el primer meeting de 2024 y 2025, además de está su más reciente consagración en la presente temporada.

Presidente del INH: Mensaje de felicitaciones Oliver Medina Riccardo D'Angelo Primer Meeting La Rinconada

Asimismo, el Presidente del Instituto Nacional de Hipódromos, Julio León Heredia expresó este domingo 26 de abril, a través de la cuenta en X @OficialINH los reconocimientos y las felicitaciones tanto para el joven jockey Oliver Medina como para el destacado trainer Riccardo D'Angelo como los nuevos campeones del primer meeting 2026, al mismo tiempo, resaltó que desde el INH reafirma su compromiso de seguir impulsando el crecimiento, la modernización y el fortalecimiento de la actividad hípica en Venezuela.