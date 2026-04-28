Archivo hípico: Los hechos que marcaron el inicio y la evolución de los meetings en La Rinconada

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El primer cuatrimestre de la temporada hípica en el óvalo de Coche concluyó el pasado 26 de abril. La jornada, que puso fin al meeting inaugural del año, constó de diez competencias de alto nivel, entre las cuales destacó la disputa de la Copa "Negreso". En dicho evento, la yegua Princesa Fina alcanzó la victoria y consolidó su posición como una de las mejores del patio.

Cifras récord en el 5y6 Nacional

Un aspecto fundamental de este cierre fue el éxito económico del sistema de apuestas. La recaudación del 5y6 nacional durante el fin de semana alcanzó la cifra histórica de Bs. 629.947.220. Este monto establece un nuevo récord para la hípica venezolana y ratifica la confianza del soberano en el juego de las mayorías.

Cuadro de honor estadístico

En el plano profesional, el departamento de entrenadores quedó bajo el dominio absoluto de Riccardo D'Angelo, quien mantuvo un ritmo ganador constante durante todo el ciclo. Por su parte, el joven aprendiz Oliver Medina dio la sorpresa y se alzó con el título entre los jinetes, tras una campaña impecable que lo acredita como la nueva figura del látigo en Venezuela.

A continuación, presentamos el historial completo, uno a uno, de todos los ganadores de los meetings en La Rinconada desde la implementación de esta modalidad:

¿En qué fecha inició la modalidad de "meetings" en La Rinconada?

Tras la emergencia sanitaria por la Covid-19 en marzo de 2020, la actividad pública en Venezuela sufrió una paralización total. No obstante, el hipismo destacó como el primer deporte en lograr su reactivación. A finales de junio de ese mismo año, bajo la gestión de las autoridades hípicas, las carreras regresaron al óvalo de Coche. En ese momento nació la modalidad de meetings, sistema de puntuación y estadística por períodos cortos que se mantiene vigente hasta la actualidad.

Jinetes Campeones

I del 2020: Robert Capriles.

II del 2020: Carlos Rojas.

I del 2021: Cipriano Gil.

II del 2021: Jefferson Díaz.

III del 2021: Jaime Lugo Jr.

I del 2022: Robert Capriles y Cipriano Gil.

II del 2022: Robert Capriles.

III del 2022: Robert Capriles.

I del 2023: Robert Capriles.

II del 2023: Hemirxon Medina.

III del 2023: Yoelbis González.

I del 2024: José Alejandro Rivero.

II del 2024: Franklin Puello Jr.

III del 2024: Robert Capriles.

I del 2025: Jhonathan Aray.

II del 2025: Jaime "Pocho" Lugo.

III del 2025: Jhonathan Aray.

I del 2026: Oliver Medina.

Entrenadores campeones

I del 2020: Nelson Castillo.

II del 2020: Nelson Castillo.

I del 2021: Nelson Castillo.

II del 2021: Ramón García Mosquera.

III del 2021: Juan Carlos García.

I del 2022: Juan Carlos García.

II del 2022: Ramón García Mosquera.

III del 2022: Ramón García Mosquera.

I del 2023: Ramón García Mosquera.

II del 2023: Ramón García Mosquera.

III del 2023: Riccardo D’Angelo.

I del 2024: Riccardo D’Angelo.

II del 2024: Ramón García Mosquera.

III del 2024: David Palencia.

I del 2025: Riccardo D'Angelo.

II del 2025: Carlos Luis Uzcátegui.

III del 2025: Carlos Luis Uzcátegui.

I del 2026: Riccardo D'Angelo.