Cuidado con la cumpleañera: La importada que exhibe condiciones de lujo para su debut en La Rinconada

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El proceso de inscripción para la cartelera hípica dominical concluyó ayer sin contratiempos. Tras el cierre de las oficinas, las autoridades del INH revelaron mediante sus redes sociales los lotes oficiales para el primer domingo de mayo, fecha que marca la decimonovena reunión del segundo meeting del año. Entre los nombres anotados, destaca una historia particular que el equipo de Meridiano Web detectó: el debut de la potranca My Three Loves.

La zaina, que saltará a la pista con el número tres en su gualdrapa durante la primera carrera de la tarde, protagonizará un evento poco común en el hipismo. Aunque la convención internacional establece el primero de enero como la fecha de cumpleaños para todos los purasangres del hemisferio norte, My Three Loves celebra hoy, 28 de abril, su aniversario biológico. Este hecho añade un matiz especial a su presentación en la prueba especial para yeguas de tres años, debutantes o no ganadoras.

Pedigrí de altura y éxito en subasta: La Rinconada

Nacida en los campos de Nueva York en 2023, la potranca no registra actuaciones previas en los óvalos de Estados Unidos. Su llegada a Venezuela fue posible tras su venta en las subastas de yearlings de 2024, donde alcanzó un precio de 3.700 dólares.

Su linaje es garantía de calidad en la arena de Coche. Es hija del reconocido semental Khozan, padrillo con herencia ganadora en el país gracias a ejemplares de la talla de Bella del Nilo. Su madre, Biamonte, fue una "yegua de hierro" que acumuló seis victorias en 30 salidas en circuitos exigentes como Gulfstream Park y Monmouth Park. Asimismo, resalta la figura de su abuelo materno, el triplecoronado Afleet Alex, ganador de tres joyas del hipismo norteamericano y dueño de una producción que superó los 2.5 millones de dólares.

Condición impecable para el éxito

Bajo la tutela del entrenador Eliecer Gómez y con la monta de Oliver Medina, la cumpleañera del día luce una preparación física de primer nivel. Sus trabajos en la pista de La Rinconada confirman que la zaina asimiló cada etapa de su entrenamiento de forma óptima.

A propósito de su cumpleaños y su inminente debut el próximo domingo, estos son sus tres ajustes más recientes en el óvalo de Coche:

Abr 08 W. Véliz E/S del aparato 32,1 48,4 64,2 (800) al tiro, cómoda con remate de 15.3.

Abr 11 C. Brito E/S 114,3 29,2 43,4 (600) 56,3 2p 69,2 4p 83,4/98,4// cómoda y muy bien después de la raya.

Abr 25 C. Brito E/S 14,1 27,3 41 (600) 54/68//82,4///97,3/// de 2V, contenida sin hacerle nada. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.