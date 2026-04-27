Refuerzo de jerarquía: Una nieta del ganador del Preakness Stakes llega a manos de reconocido profesional en La Rinconada

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La jornada hípica de este domingo inicia a la 1:30 p.m. con un duelo de potrancas en distancia de 1.200 metros. El evento reúne a siete yeguas de tres años, tanto nacionales como importadas, que buscan su primer triunfo en la pista. Entre las aspirantes destaca la estadounidense My Three Loves, presentada por el entrenador Eliecer Gómez y conducida por el aprendiz sensación, Oliver Medina.

Origen y trayectoria: Debutante Primera Carrera R19

La zaina nació el 28 de abril de 2023 en Nueva York. Pese a su origen, no registró actuaciones en los hipódromos de Estados Unidos. En 2024, durante las subastas de ejemplares de un año (yearlings), fue adquirida por la cifra de $3.700.

Linaje de campeones: Padre Madre Abuelo

La potranca es hija del semental Khozan, un padrillo con éxito comprobado en el país gracias a descendientes como Bella del Nilo, entre otros. Su madre, Biamonte, fue una corredora de hierro con seis victorias en 30 salidas entre Gulfstream Park y Monmouth Park.

Por línea materna, resalta la figura de su abuelo Afleet Alex, ganador de ocho carreras en 12 presentaciones. Con una producción que sobrepasa los 2.5 millones de dólares, en su palmarés brillan tres joyas de gran envergadura del hipismo norteamericano:

Arkansas Derby (Gr. 2)

Preakness Stakes (Gr. 1)

Belmont Stakes (Gr. 1)

El equipo y los detalles técnicos

La conducción de la zaina recae en Oliver Medina, actual líder del meeting, quien aprovechará un descargo de un kilo para buscar el triunfo. Por su parte, el entrenador Eliecer Gómez recibe por primera vez en el año el respaldo del Stud “MMHK” con esta pieza importada. Para asegurar un desempeño óptimo en su debut, la yegua saldrá a la pista con el uso de bozal (Bz), casquillos correctivos (Cc), vendas (V), martingala (M) y lengua amarrada (La).