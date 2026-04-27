Duelo de campeones en el Clásico día del Trabajador: Peterose desafía al defensor

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El óvalo del Cabriales se prepara para una cita de alto nivel este sábado 2 de mayo. La reunión número 11 de la presente temporada en el Hipódromo Nacional de Valencia ofrece una atractiva cartelera de ocho competencias, cuyo inicio está programado para la 1:30 de la tarde. El foco de atención de la afición se centra en la séptima prueba del programa quinta válida para el juego del 5y6 donde se disputará el Clásico "Día del Trabajador" en un explosivo recorrido de 1.200 metros.

Homenaje a la fuerza laboral venezolana: Hinava R11

Esta selectiva posee un profundo significado institucional y social, ya que rinde un merecido homenaje a la clase obrera. Al enmarcar esta competencia en la conmemoración mundial del primero de mayo, el hipismo nacional reconoce el esfuerzo y la dedicación de los trabajadores como motor del desarrollo de la sociedad. Los valores de perseverancia y trabajo arduo, pilares del mundo laboral, encuentran su reflejo en la disciplina y el sacrificio que jinetes, entrenadores y personal de cuadra imprimen en cada jornada hípica.

Peterose y la búsqueda de la gloria selectiva

La nómina del evento presenta un análisis técnico de alto nivel. Peterose surge como uno de los principales aspirantes tras su contundente victoria selectiva en su pasada actuación. Bajo la conducción de Fernando José García, el hijo del recordado semental Constructor White enfrentará un recorte de 200 metros que favorece ampliamente sus medios locomotivos. Con una efectiva campaña de ocho triunfos en 19 salidas, el defensor del Stud Excelso busca ratificar su excelente condición física y brindar una nueva satisfacción a sus colores.

Velocidad y estrategia: Los rivales a vencer

Sin embargo, el camino al éxito no será sencillo. Strength Monster, ganador de esta misma prueba el año pasado, aparece como la auténtica velocidad del compromiso. A pesar de su reciente fallo, cuenta con el respaldo del jinete líder Francisco Quevedo y el entrenamiento de Juan Carlos Pérez Pérez, dupla que intentará repetir la hazaña de la edición anterior.

Por su parte, King Bulbs surge como el factor sorpresa de la contienda. De presentarse una pelea inicial desgastante entre los punteros, el conducido de Hemirxon Medina posee la capacidad de atropellar con fuerza en los metros finales. La lista de competidores que completan este importante sprint incluye a ejemplares de comprobada utilidad como Unstoppable, Patriley, Masttery, Skull Trooper y Candoroso, quienes aseguran un espectáculo de paridad absoluta en la arena valenciana.

Defensor de la corona: Ganador 2025

Es importante recordar que la edición anterior de esta importante contienda resultó en una contundente victoria para Strength Monster. En aquella ocasión, el veloz corredor contó con la conducción de Francisco Quevedo y la preparación de Juan Carlos Pérez Pérez, el mismo equipo que este sábado intentará reeditar la hazaña y consolidar su dominio en este evento selectivo.