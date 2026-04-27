La velocidad se cita en Valencia: El Clásico Día del Trabajador encabeza la jornada 11

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El sábado 02 de abril promete emociones en el Hipódromo Nacional de Valencia con su reunión número once de la temporada 2026, una jornada que constará de ocho carreras.

Programa de carreras: Reunión Once Selectiva 5y6 nacional

Los entusiastas del 5y6 nacional deberán precisar sus pronósticos con especial rigor para la cartelera de este fin de semana. El juego de las mayorías iniciará su recorrido a partir de la tercera competencia del programa, momento en el cual se activará la búsqueda de los cuadros con seis aciertos. En esta oportunidad, el evento de mayor jerarquía de la reunión tendrá lugar a la altura de la séptima carrera quinta válida del pool sobre un trayecto de 1.200 metros.

Esta tradicional prueba selectiva rinde un merecido homenaje a la fuerza laboral venezolana, en el marco de la conmemoración mundial del 1 de mayo. Aunque el cronograma la ubica dentro del bloque de las válidas, su relevancia la posiciona como la tercera gran prueba de interés de la tarde, con una hora de partida fijada para las 4:30 p. m. Un lote de ocho ejemplares de tres y más años se enfrentará en un sprint de alta velocidad, donde la resistencia y la explosividad inicial serán las claves para cruzar la meta en ganancia.

Además del prestigio histórico que representa esta victoria, la competencia cuenta con un incentivo económico de primer nivel. Los participantes lucharán por una bolsa de $24.000,00 en premios, cifra que asegura la presencia de corredores de alta calidad en la arena capitalina. La combinación de esta jugosa recompensa con el impacto estratégico de la carrera dentro del 5y6 nacional garantiza un espectáculo emocionante para toda la afición hípica.

La nómina oficial de los purasangres que verán acción en este Clásico "Día del Trabajador" es la siguiente:

Peterose (1)

Strength Monster (2)

Unstoppable (3)

Patriley (4)

Masttery (5)

Skull Trooper (6)

Candoroso (7)

King Buls (8)

Estadísticas: 5y6 nacional jinetes entrenadores

La pasión de la afición en el Hipódromo Nacional de Valencia se refleja con nitidez en el respaldo al 5y6 nacional. La recaudación más reciente alcanzó la cifra de Bs 79.408.440, lo que ratifica la confianza del público en el juego de las mayorías. En el plano deportivo, la lucha por el liderato estadístico mantiene una intensidad máxima: Francisco Quevedo destaca entre los jinetes con 11 victorias, mientras que Jesús Carfunjol Arteaga domina el renglón de los preparadores con un sólido registro de 16 triunfos.