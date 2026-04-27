Pedigrí de Lujo: King Seraf vuelve a dominar entre los sementales en La Rinconada

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La tarde de este domingo 26 de abril del 2026 se cumplió con la jornada de carreras número 18 del año y última del primer meeting de la temporada hípica en el óvalo de La Rinconada donde se realizaron diez carreras y hubo la disputa de la Copa Negresco, la cual fue ganada por la yegua Princesa Fina por delante de todos los machos de la competición.

La Rinconada: King Seraf lidera a los sementales en el primer meeting

Como todo periodo de espacio entre los torneos o campeonatos cortos, toca hacer el conteo de los mejores del mismo periodo, así como el aprendiz Oliver Medina se lleva su primera estadística como látigo y el entrenador Riccardo D’Angelo alcanza su cuarta estadística como el entrenador más ganador.

En el caso de los sementales nacionales que hacen vida en el país con la participación de sus productos, el semental criollo King Seraf se ratificó como uno de los mejores del país y ganó el premio al Semental del primer meeting, al conseguir cuatro triunfos por medio de sus hijos en las jornadas entre sábado y domingo en el coso de Coche.

El primero de los productos en ganarle en la doble jornada hípica fue la yegua Latina Parts en la cuarta prueba de la tarde sábado en tiempo de 86 para los 1.400 metros con la monta del jockey profesional Jhonathan Aray y entrenada por Humberto Correia Jr.

Luego, en la programación de la jornada dominical, le tocó ganar primero a Queen of Dragon, una hija con la yegua Revolution Queen, la cual apenas hacía su segunda participación para el entrenador David Palencia y fue conducida por Jaime “Pocho” Lugo.

Seguidamente, en la cuarta del domingo, salió de perdedor El Gran Barlovento, nacido en cruce con la yegua Orlyana Queen por Kafwain, el cual no había podido ganar en ocho presentaciones, fue llevado por Jaime Lugo y presentado por Riccardo D’Angelo. El último de los productos que le ganó en la tarde dominical fue la yegua Princesa Fina, que derrotó a los machos en la prueba central de la jornada, la Copa Negresco en recorrido de 1.400 metros con un tiempo de 84’2 con Robert Capriles en la silla y Humberto Correia Jr. de entrenador.

Con estos triunfos, King Seraf logró 12 victorias en 18 programas de carreras, una más que el semental Vacation, y dos más que Roger Rocket, los cuales finalizaron segundo y tercero respectivamente.