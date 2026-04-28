¡Imperdible!: La yegua que marcó 21 y 45 debuta este domingo en La Rinconada

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La novena competencia del programa dominical representa un punto clave para el juego del 5y6 Nacional. En esta oportunidad, yeguas nacionales e importadas de cuatro años, ganadoras de una carrera, medirán fuerzas en una distancia de 1.300 metros. El atractivo de la prueba aumenta gracias a un bono especial de 27.040 dólares a repartir entre los primeros puestos.

Dentro del lote de ocho aspirantes, destaca el esperado debut en el óvalo de Coche de la zaina estadounidense Violence And Peace. La pupila del Stud “M – J” saltará por el puesto de pista número seis bajo las órdenes del jinete Eglindert Betancourt y la preparación de Oscar Manuel González.

Linaje de velocidad y precocidad: La Rinconada R19

La pedigree de Violence And Peace avala su favoritismo. Es hija del semental Violence en la matrona Minnie Blip, por el estelar Algorithms. Su padre fue un corredor de élite en Estados Unidos, con tres victorias en apenas cuatro salidas entre los circuitos de Saratoga, Aqueduct y Hollywood Park.

Por su parte, su madre Minnie Blip cumplió una efectiva campaña de dos triunfos en cinco intentos. Sin embargo, el pilar genético de mayor impacto es su abuelo materno, Algorithms. Este ejemplar mantuvo su invicto en tres presentaciones, con victorias de peso en Maiden Special Weight, Allowance y el Holy Bull Stakes (Gr3). Pese a su breve paso por las pistas, su capacidad corredora le permitió superar los 300.000 dólares en premios.

Antecedentes pisteros de respeto: Victoria Estados Unidos

La última actuación oficial de la zaina ocurrió el 29 de agosto de 2025 en el hipódromo de Gulfstream Park, ubicado en Hallandale Beach, Florida. En aquella ocasión, disputó un Maiden Claiming sobre 1.200 metros en superficie de arena. La yegua no solo dominó el evento con parciales prohibitivos, sino que cruzó la meta en solitario con una marca de 70.4 segundos para la distancia.

Su impecable condición física y su experiencia en el Norte la convierten en la enemiga a vencer dentro de la cuarta válida para el pool nacional. Como dato adicional de acuerdo a la información del portal Equibase.com la nacida y criada en Kentucky llegó a costar $90.000 como yearling en el 2023.

Ejercicio previo al debut: La Rinconada

Uno de los ejercicios recientes por parte de la conducida foránea de Eglinder Betancourt en la pista de Coche fue el pasado viernes 24 de abril donde marcó 13,2 25,1 36,4 (600) 48,3 2P 62/80// contenida, movida después de la raya y voló en silla.