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“No las dejen fuera”: La advertencia de Carlos Luis Uzcátegui para el formulario del domingo en La Rinconada

"Altas expectativas rodean al destacado entrenador frente al arranque del segundo meeting de la temporada

Por

Gustavo Mosqueda
Miércoles, 29 de abril de 2026 a las 10:42 am
“No las dejen fuera”: La advertencia de Carlos Luis Uzcátegui para el formulario del domingo en La Rinconada
Foto: José Antonio Aray
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Tras el cierre del primer ciclo de la temporada, la expectativa se traslada al inicio del segundo cuatrimestre del año. La paridad y la emoción marcaron los meses iniciales; ahora, bajo el intenso calor de la capital, los profesionales del turf enfocan sus esfuerzos en el nuevo comienzo oficial, pautado para este domingo 3 de mayo.

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El entrenador Uzcátegui, quien consolidó una destacada actuación en el periodo previo, redobla el trabajo con su equipo. Su meta es clara: superar la barrera de las 13 victorias obtenidas en el primer meeting y escalar posiciones en la estadística general.

Compromisos para la Reunión 19: La Rinconada 

Durante la mañana de ajustes este miércoles, el preparador ofreció declaraciones exclusivas para Meridiano Web, donde analizó las opciones de sus tres presentados para este domingo:

  • Zagal (1ra Válida): Uzcátegui se muestra optimista con este ejemplar. "Llega con un peso físico excelente. Para esta ocasión decidimos añadir el implemento gríngolas, un cambio que asegura una mejoría notable en su rendimiento", afirmó.

  • Make Sense Of It y Truly You (6ta Válida): Para la carrera de los acumulados en trayecto de 1.300 metros, el entrenador confía en su dupla de importadas. "Make Sense Of It mantiene una condición extraordinaria tras sus galopes, mientras que la debutante Truly You cumplió una preparación impecable, de nivel A1"; Ambas no la dejen fuera de su formulario del 5y6. explicó. 

 Invitación a la afición

Antes de finalizar, el profesional extendió un saludo a la fanaticada hípica nacional e internacional con un llamado a la participación activa en el óvalo de Coche.

"Los invitamos este domingo al Hipódromo La Rinconada para que disfruten del espectáculo y sellen el 5y6 nacional, el mejor juego del mundo", concluyó Uzcátegui.

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